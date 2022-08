Jahreshauptversammlung bei „Wir für Sie“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Noch vor den Sommerferien haben sich Vorstandschaft und Mitglieder des Nachbarschaftshilfevereins „Wir für Sie“ im Sportheim in Durchhausen zur Jahreshauptversammlung getroffen.

„Einhundert plus X“, mit diesem Lob hat Kassenprüfer Bernhard Flad die Arbeit der Buchhalterin Claudia Schorpp und der Geschäftsführerin Julia Merz bedacht. Absolut korrekt, strukturiert und finanziell auf solidem Fundament, so stehe der Verein da, kommentierte der Kassenprüfer. Auch der Vorsitzende Simon Axt konnte von Erfolgen aus den vergangenen Drei-Jahres-Zeitraum berichten. So lange lag, der Pandemie geschuldet, die letzte Jahreshauptversammlung zurück.

Die Mitgliederzahl stieg durch den Beitritt der Doppelgemeinde Rietheim-Weilheim an. Eine Erhöhung der Entschädigungssätze ab dem 1. Oktober für Einsatzleiter*innen und Helfer*innen wurde einstimmig verabschiedet. Die Tatsache, dass damit eine Erhöhung der Stundensätze für die Klienten verbunden ist, wurde von diesen angenommen, ja zum Teil sogar begrüßt. Geschäftsführerin Julia Merz hatte schon seit einiger Zeit aus den Reihen der betreuten Personen die Rückmeldung erhalten, dass in Zeiten von zwölf Euro Mindestlohn dieser auch den Mitarbeitenden des Vereins zugute kommen müsse.

Um die Arbeit der Verantwortlichen zu honorieren, überreichte Simon Axt jeder Einsatzleiterin in Blumenpräsent. Besonders geehrt fühlt sich die Vereinsleitung über die Zuwendung aus der privaten Ewald-Marquardt-Stiftung, in Höhe von 40000 Euro, gedacht für ein vereinseigenes Elektrofahrzeug. Damit sollen künftig Fahrten im Rahmen des Vereinszweckes erledigt werden können. Das E-Auto ist bestellt, die Auslieferung steht kurz bevor. Bedauerlich ist jedoch, dass der Spender Ewald Marquardt die Übergabe nicht mehr persönlich erlebt.

Im Zuge der Wahlen wurden die Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt. So bleibt Simon Axt der Vorsitzende, sein Stellvertreter ist weiterhin Jürgen Buhl und Silvia Müller führt auch in den kommenden beiden Jahren die Protokolle. Neu im Vorstand Andreas Zuhl als zweiter Stellvertreter.