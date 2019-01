Ingrid Hauser und Brigitte Lutz neu im Ausschuss

Veränderungen im Ausschuss haben die Wahlen bei der Hauptversammlung des Talheimer Kindergarten- und Krankenpflegevereins gebracht. Irma Freyer hat nach 34 Jahren ihr Amt abgegeben und Waltraud Birk nach 26 Jahren den Sitz im Ausschuss. Sie werden künftig durch Ingrid Hauser und Brigitte Lutz ersetzt.

Werner Irion wurde als Vorsitzender im Amt bestätigt, sein Stellvertreter und gleichzeitig Schriftführer ist weiterhin Bürgermeister Martin Hall. Auch der Kassierer Adolf Nigsch wurde wieder gewählt. Kassenprüferinnen sind Edith Kohler und Sigrid Etter. Der Verein, dessen Arbeit generationenübergreifend ist, leistet in Talheim einen Besuchsdienst für Senioren und veranstaltet regelmäßig Seniorennachmittage. In der Adventszeit wurden 70 Senioren in der Gemeinde von den Mitgliedern des Kindergarten- und Krankenpflegevereins besucht. Einige der Treffen werden von den Kindern des Kindergartens umrahmt. Mit den erwirtschafteten Mitteln werden der Kindergarten und die Seniorenarbeit unterstützt.

Ausflug geplant

Der Vorsitzende gab bekannt, dass auch dieses Jahr ein Ausflug geplant sei. Die Fahrt soll am 5. Juni durchs Höllental über Freiburg, nach Staufen auf den Feldberg und über Schönau-Todtnau-Feldberg wieder zurück nach Talheim führen. An die Hauptversammlung schloss sich ein Seniorennachmittag an, bei dem Sigrid Kohler und Sigrid Etter auf dem Akkordeon für die musikalische Unterhaltung sorgten.