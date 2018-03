In Talheim wird ein neues Wohngebiet entwickelt

Der Gemeinderat Talheim hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, das Gewann „Faugelen“ zum Baugebiet zu entwickeln. Hintergrund ist, dass im Baugebiet „Halde“ die meisten Bauplätze verkauft oder reserviert sind. Die Nachfrage hält an. „Wir halten es für erforderlich, dass wir uns hinsichtlich eines neuen Baugebietes Gedanken machen“, erklärte Bürgermeister Martin Hall. Am Ortsrand, an der Öfinger Straße, angrenzend an das Wohngebiet „Oberer Brühl“ , liegt das Gewann „Faugelen“. Die Gesamtfläche von 48 000 Quadratmetern ist, außer einem Flurstück mit der Größe von 6000 Quadratmetern, bereits im Besitz der Gemeinde. Entsprechend dem Paragraphen 13b des Baugesetzbuches könnte die zu überplanende Fläche in einem beschleunigten Verfahren zum nächsten Baugebiet erklärt werden. Die zeitlichen Vorgaben sehen so aus, dass der Aufstellungsbeschluss bis Ende 2019 gefasst sein muss, der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans muss bis Ende 2021 gefasst sein. Hall hat die Fülle der Aufgaben eines Gemeinderates im Blick, wenn er das Thema bereits jetzt auf die Tagesordnung setzt. „Die Zeit vergeht rasch und wir sollten uns die Fläche sichern. Es geht nicht darum, das Gebiet sofort zu erschließen“, argumentierte der Bürgermeister. Die Gemeinderäte sprachen sich einstimmig dafür aus, das neue Baugebiet zu entwickeln.