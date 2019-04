In Talheim leben so viele Bürger wie noch nie zuvor

Über die aktuellsten Entwicklungen in der Gemeinde sind die Einwohner Talheims am Freitagabend informiert worden. Es ging um die Kindergartensituation, den Schuldenstand der Gemeinde sowie den Holzmarkt.

Aus der Statistik erfuhren die Anwesenden im voll besetzten Gasthaus „Sonne“, dass die Einwohnerzahl mit 1224 so hoch ist wie nie zuvor. Im vergangenen Jahr waren erneut zehn Geburten zu verzeichnen gewesen, dem stehen fünf Sterbefälle gegenüber. Sechs Paare heirateten, zwei Goldene und eine Diamantene Hochzeiten wurden gefeiert.

Die Bevölkerungsentwicklung macht sich derzeit im Kindergarten besonders stark bemerkbar. Er stößt an seine Kapazitätsgrenzen, weitere Plätze müssen geschaffen werden. Nach der Idee von Bürgermeister Martin Hall soll als zusätzliche Einrichtung ein Waldkindergarten eine Alternative darstellen, die die nötige Entspannung bringen soll.

Hall informierte die Einwohner auch über die finanzielle Situation der Gemeinde sowie über die laufenden und geplanten Investitionen. Er teilte mit, dass der Schuldenstand der Gemeinde zum Jahresende voraussichtlich auf 6250 Euro sinken wird. Zum wirtschaftlichen Ergebnis der Gemeinde trägt auch der Gemeindewald bei. Für den verlas Revierförster Klaus Butschle ein eher verhaltenes Ergebnis.

Nach dem Stürmen Burglind und Friederike, die im Januar 2018 über das Land fegten, entstand viel Sturmholz. Dieser Umstand und der Borkenkäfer, der bedingt durch den trockenen Sommer 2018 auch wieder vermehrt auftritt, ließen den Holzmarkt einbrechen. So liefen die Kosten für Hiebsmaßnahmen und für Jungbestandspflege auf, bei geringerem Erlös für das geerntete Holz. Einzig die Blockware Tannenholz konnte gut vermarktet werden. „Aus diesem Holz werden teilweise japanische Totenbretter hergestellt“, erklärte Butschle den Zuhörern.

Kindergartenleiterin Nicole Engler und Schulleiterin Marianne Bernhard blickten auf die Ereignisse in ihren Einrichtungen zurück. Die Rektorin kündigte das Schulfest an, das am 20. Juli stattfindet. Hintergrund des Talheimer Schulfests ist, dass die Grundschule seit 20 Jahren wieder selbständig ist. Bernhard würde sich freuen, von früheren Schülern als Leihgabe Fotos für die Gestaltung von Museumswänden zu erhalten.

Bürgermeister-Stellvertreter Olaf Laaser zog in seinem Schlusswort Bilanz über die Arbeit des Gemeinderates in den vergangenen fünf Jahren. Mit der Kommunalwahl am 26. Mai wird der Talheimer Gemeinderat in der nächsten Legislaturperiode in veränderter Besetzung tagen. „Demokratie lebt von vielen Menschen, die wählen gehen und von engagierten Bürgern, die bereit sind, sich wählen zu lassen“, ermunterte er die Einwohner, zur Wahl zu gehen und bedankte sich bei den Kandidaten.

In Talheim steht der Termin der Einwohnerversammlung seit mehr als 40 Jahren fest, nämlich immer der letzte Freitag im März. So soll daran erinnert werden, dass sich die Talheimer erfolgreich gegen die Eingemeindung nach Trossingen gewehrt haben und seit 1. April 1976 eine eigenständige Gemeinde ist.