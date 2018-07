In Talheim gibt es wieder eine Herbstbörse

Das Team der Kinderkleiderbörse Talheim steht wieder in den Startlöchern. Nach zweijähriger Pause und drei ausgefallenen Börsen findet am Samstag, 29. September, die Herbstbörse statt. Die Talheimer Festhalle, in der die Börse immer stattfand, wurde bekanntlich saniert, und ein Ausweichquartier war nicht vorhanden. Die Organisatorinnen der Börse, Yvonne Kreutter, Rosi Kreutter, Nicole Erban und Petra Irion, haben die Zeit genutzt und das Konzept modernisiert.

So gibt es alle Informationen für Helfer und Verkäufer ausschließlich auf der Homepage . Ebenso findet die Nummernvergabe für Anbieter nur noch online statt. Für die Börse im September sind die Nummern ab Montag, 10. September, abrufbar.

Nachdem die Talheimer Halle nicht nur saniert, sondern auch vergrößert wurde, findet der gesamte Verkauf in der Halle statt. Mit den großen Spielgeräten und den Kinderwagen muss das Organisationsteam nun nicht mehr ins Feuerwehrmagazin ausweichen. Die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen sowie eine Spielecke mit Betreuung für die kleinen Gäste sind durch die vergrößerten Räumlichkeiten jetzt auch möglich.

Unverändert ist hingegen das Angebot, dass Schwangere gegen Vorlage des Mutterpasses schon am Freitagabend einkaufen dürfen. Der Erlös der Börse fließt schon immer gemeindlichen Zwecken zu. Diesmal möchten die Mitglieder des Börsenteams einen Beitrag zur Außengestaltung des Fest- und Sporthallenbereiches beisteuern.