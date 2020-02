HSG Baar freut sich über Polster im Abstiegskampf

Es ist ein spannendes und faires Lokalderby gewesen, das die HSG Baar und die HSG Rietheim-Weilheim in der Handball-Landesliga am vergangenen Samstag abgeliefert haben. In der vollbesetzten Hohenlupfen-Sporthalle in Talheim durfte sich die HSG Baar am Ende vor rund 250 Zuschauern mit 32:27 als Derbysieger feiern lassen.

Nur in den ersten neun Minuten der Partie waren die Mannschaften gleichauf. Bis zur Pause überzeugte die HSG Baar dann mit zielstrebigem und schnellem Handball, währenddessen sich auf der Gegenseite eine Vielzahl an Fehlern ins Spiel einschlich. „Wir hatten eine Schwächephase und kommen nicht mehr zurück“, sagt Rietheim-Weilheims Trainer Alexander Job zur Phase ab der zehnten Minute. Das Zusammenspiel zwischen Abwehr und Torwart habe nicht funktioniert wie es sollte – und nicht so wie auf Seiten der HSG Baar, die zur Halbzeit auf 18:10 davonzog.

Eine erste Hälfte mit wenigen technischen Fehlern und mit einem auch nach der Pause überragenden Christoph Hermann über Linksaußen legten den Grundstein für die zwei Punkte. „Das tut uns sicher gut, ein bisschen ein Polster zu haben und keinen großen Stress und Druck“, sagt Baar-Trainer Martin Irion, der mit seinem Team die Ausgangslage für den Klassenerhalt (14:18-Punkte) erneut verbesserte und am Samstag in Altensteig antritt.

„Acht Tore Rückstand für die zweite Hälfte waren eine zu große Hypothek“, gibt Job zu, dessen Team sich nach dem verkorksten ersten Durchgang dennoch steigerte und „die Kurve gekriegt hat“, so der Trainer weiter. Dass dieses Spiel noch mit 27:32 aus Rietheim-Weilheims Sicht endet, zeigt, dass die Einstellung und die Qualität durchaus stimmen. „Wir haben in der zweiten Hälfte gezeigt, was wir leisten können“, nimmt Gunter Haffa, sportlicher Leiter der Gäste, positives mit aus der Derby-Niederlage. Zusammen mit Irion spielte er mehrere Jahre für den TV Talheim und war am Samstag in der Hohenlupfen-Sporthalle „in der alten Heimat zurück“.

Trotz zweier roter Karten und mehreren Zeitstrafen, durch die es sich die HSG Baar nach der Pause noch selbst schwer machte, war es ein faires Lokalderby. In den Schlussminuten standen bei der HSG Baar zwei A-Jugendliche und ein 19-Jähriger auf dem Feld.

Bis Saisonende wird das Thema Ligaverbleib vor allem bei der HSG Rietheim-Weilheim (8:26) präsent bleiben. Trainer Job ist trotz der jüngsten Niederlagen optimistisch gestimmt, auch wegen der guten Entwicklung im Training: „Wir haben noch die Möglichkeit, Punkte zu holen und aus eigener Kraft die Klasse zu halten.“ Viele Führungsspieler seien verloren gegangen, was über das Kollektiv kompensiert werden soll. Die nächste Chance zu punkten hat sein Team am Samstag daheim gegen den formstarken TV Weilstetten II.