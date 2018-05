Halle für Hilfsfonds Burkina Faso entsteht in Talheim

Das Talheimer Gewerbegebiet Ried entwickelt sich stetig weiter. Nach einem entsprechenden Beschluss des Gemeinderates hat die Straßenbaufirma Walter bereits im März mit den Erschließungsarbeiten begonnen.

Der Humus wurde abgetragen, der künftige Straßenbereich gekalkt und die Kanalrohre verlegt. Zeitgleich begann der Bau einer Lagerhalle des Hilfsfonds Burkina Faso. Diese Organisation führt jährlich etliche Tonnen Mangos aus dem afrikanischen Land ein und wickelt den Verkauf hier ab. Mit dem Erlös wird in Burkina Faso der Bau von Schulen vorangetrieben. Derzeit müssen die Früchte an drei verschiedenen Lagerplätzen untergebracht werden. Um den Verkauf optimal zu organisieren, entsteht im Talheimer Gewerbegebiet Ried auf 300 Quadratmetern Fläche eine Halle, mit Büroraum und einer Kühlzelle. So können die Früchte sachgerecht gelagert werden.

Und es entsteht in dem Gewerbegebiet eine weitere Lagerhalle eines Unternehmers, der im Bereich Wasseraufbereitung und Gesundheitsprodukte tätig ist. „Für dieses Unternehmen haben wir die Vergabe von zwei Bauplätzen beschlossen. Die Vergabe einer weiteren Fläche ist derzeit in Planung. Die Gespräche sind in diesem Fall bereits weit voran geschritten“, erklärt Bürgermeister Martin Hall.