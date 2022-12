Grundschule Talheim gestaltet besinnlichen Jahresabschluss

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Geburt im Stall“, mit einem Singspiel unter diesem Titel haben die Talheimer Grundschüler ihre Eltern, Großeltern und viele weitere Gäste aus der Bevölkerung stimmungsvoll auf Weihnachten eingestimmt.

Düsteres Klopfen drang durch die Talheimer Festhalle, als Friedemann Gisinger sich an einem dicken Stock haltend, durch den Raum ging. „Alter Hirte Friedemann kommt durch den finst´ren Tann“, so reimte der Musiklehrer. Mit einem Willkommenslied begrüßte der Schulchor, unter der Leitung der Lehrerin Tanja Reichmann, die Gäste. Die Schüler stellten das Krippenspiel mit allen bekannten Elementen dar.

Der Befehl, dass sich jeder Mann und jede Frau in der Heimatgemeinde zählen lasse, der beschwerliche Gang für Maria nach Bethlehem, die Suche nach einer Herberge, die Verkündigung von Jesu Geburt, der Besuch der Hirten. Die Schüler hatten sichtlich Freude an der Aufführung. Das Singspiel stammte aus der Feder von Friedemann Gisinger und Marianne Bernhard. Musikalisch umrahmt wurde die Aufführung von den Schülern der Akkordeon AG der Grundschule, Akkordeonschülern der Musikschule Gisinger in Kooperation mit der Hauptfachklasse Akkordeon von Hans Maier, Professor an der Hochschule für Musik in Trossingen, sowie von Lehrprobenschülern der Trossinger Hochschule für Musik.

Ihor Pankiv, Denys Pankiv, Angelika Vogel und Timo Johann waren es, die mit Stücken von Johann Sebastian Bach, César Franck und Ulrich Stiegleder Zwischenspiele, während der Szenen des Krippenspiels zu Gehör brachten. Der Schulchor unter der Leitung von Rektorin Marianne Bernhard und ihrer Kollegin Tanja Reichmann, sang die eigens für das Krippenspiel gereimten Texte. Für Kulisse und Ausstattung zeichnete die Lehrerin Susanne Batiot verantwortlich, die Erstklässler wurden von der jungen Kollegin Marina Scheel angeleitet. Sie zeigten einen Hirtentanz.