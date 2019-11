Seit 50 Jahren gibt es den Anglerverein Talheim. Dieses Jubiläum ist am Sonntag mit einen Fest in der Halle gefeiert worden. Bei dieser Gelegenheit ist Dieter Scoruppa als Gründungsmitglied für seine 50jährige Treue zum Verein geehrt worden.

Eine Rückschau vom Vorsitzenden Henning Ahrens, ein Grußwort, das Bürgermeister-Stellvertreter Tobias Warncke in Vertretung des Bürgermeisters Martin Hall gesprochen hat, und ein unerwartet hoher Zuspruch aus der Bevölkerung haben den Tag perfekt gemacht. Die Festhalle war voll besetzt, und als die Plätze nicht mehr ausreichten, wurde auf der Empore auch noch gestuhlt.

„Gründung einer Anglervereinigung zum Zweck einer Gewässererwerbung“, das war der Grundgedanke, den im Januar 1969 etwa 20 Interessierte formulierten. Erwin Irion und Walter Krötz wurden beim damaligen Bürgermeister Fröhlich vorstellig, der dem Anliegen aufgeschlossen gegenüber stand. „Diese Idee mag in Teilen der Talheimer Bevölkerung jedoch Kopfschütteln ausgelöst haben, in Anbetracht der Tatsache, dass es außer dem Krähenbach keine nennenswerten Gewässer gab“, so lautete eine Aussage des Bürgermeisters. Aus seinem Grußwort ging der Respekt hervor, dem Mut und Idealismus gegenüber, der nötig war, dieses Vorhaben umzusetzen.

Ende Februar 1969 fand die Gründungsversammlung des Vereins statt. Den Vorsitz übernahm Martin Rutschmann, sein Stellvertreter wurde Waldemar Krötz, Kassierer war Hans Kreutter. Zu Ausschussmitgliedern ließen sich Erwin Irion, Eugen Nieß und Jürgen Bensch wählen. Im Mai wurde der Pachtvertrag für das Gelände im Zimmertäle unterschrieben. Dort legten die Angler den Anglerweiher an, der nach wie vor genutzt wird, und der noch heute ein Anziehungspunkt für viele Spaziergänger darstellt. Das Talheimer Preisfischen, das einige Jahre lang ausgetragen wurde, lockte in den Folgejahren bis zu 175 Gäste an und spülte viel Geld in die Vereinskasse.

1974 kaufte der Verein das Gelände von der Gemeinde ab und begann mit der Gestaltung eines weiteren Teichs. 16 Jahre später, 1990, reichte der Vorstand ein Baugesuch für einen weiteren Karpfenteich ein. Bis alle behördlichen Auflagen erfüllt waren, vergingen sechs Jahre. Die Einweihung des Karpfenteichs wurde im Juli 1997 mit einem großen Fest gefeiert. „Der Anglerverein hat unser Landschaftsbild positiv verändert und einen großen ökologischen Beitrag geleistet“, verlas Tobias Warncke aus der Rede von Martin Hall.

All die Vorgänge aus der Vergangenheit rief der amtierende Vorsitzende der Talheimer Angler seinen Vereinskameraden und den Gästen in Erinnerung. Dabei hob er das „enorme Engagement“ der Mitglieder hervor, die immer bereit seien, Arbeitsstunden zu leisten. Diesem Maß an Bereitschaft sei es zu verdanken, dass der Verein schuldenfrei ist. Seit der Gründung zählt der Verein konstant zwischen 20 und 30 Mitglieder. Die treten im Gemeindeleben beim Fischverkauf und Kinderferienprogramm in die Öffentlichkeit. Ansonsten gehen sie ihrem Hobby nach, zu dem auch die Pflege der Anlagen gehört. „Angler sind Umwelt- und Naturschützer, so ist für viele Vereinsmitglieder das reine Angeln vielleicht eher schon zur Nebensache geworden“, sagte Martin Hall.