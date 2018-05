Geisternacht zieht nochmal um

Die letzten Vorbereitungen für die Talheimer Fasnet laufen auf Hochtouren. Der Freitag, der Abend der Geisternacht, wird auch dieses Jahr noch einmal in die Festhalle nach Durchhausen verlegt.

„Wir sind froh, dass wir nach Durchhausen ausweichen können. Obwohl unsere Fasnet durch die fehlende Halle ein wenig auseinander gerissen ist“, beschreibt der Vorsitzende Hans-Joachim Micks die Situation. „Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Durchhausen und allen Beteiligten der Vereine ist hervorragend. Dafür sind wir zu Dank verpflichtet“, lobt Micks. „Dennoch sind wir froh, wenn wir die Fasnet wieder in der eigenen Halle feiern können“, fügt er hinzu.

In Durchhausen wird die Veranstaltung der Lupfengeister durchaus als Bereicherung empfunden. „Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, in der Situation auszuhelfen. Die Durchhauser haben eine weitere Veranstaltung in der Gemeinde und letztes Jahr war es ja auch richtig toll“, sagt Bürgermeister Simon Axt über die Geisternacht der Talheimer Narren in der Durchhauser Halle.

Aber die Narren treiben sich auch in der eigenen Gemeinde herum – zum Beispiel beim Wecken am Morgen des Schmotzigen Donnerstag. Wie immer treffen sich die Lupfengeister morgens um sechs Uhr. Trommelnd ziehen sie durch die Gemeinde und wecken mit ihrem Ruf „Lupfen – Geister“ alle Narren und Nicht-Narren auf. Dabei machen sie in verschiedenen Häusern Station, um sich zu wärmen, oder sich zu stärken. Gegen 9.30 Uhr stürmen sie das Rathaus und setzen den Bürgermeister ab.

Trotz Gegenwehr und allerlei Neckereien musste der Schultes Martin Hall jedes Jahr den Schlüssel abgeben. Danach werden die Schüler und die Kindergartenkinder befreit und in die Fasnetsferien geschickt. Normalerweise feiern die Lupfengeister mit den Kindern dann noch eine ausgelassene Party in der Festhalle. Da jedoch die Sanierung der Halle erst im Laufe des Frühjahres beendet sein wird, teilen sich die Narren auf.

Eine Gruppe macht mit den Schülern Spiele auf dem Schulhof, eine zweite Gruppe besucht den Kindergarten. Dann treffen sich Narren und Bevölkerung zum Stellen des Narrenbaumes um 17 Uhr am Kirchbrunnen. Die Handwerker erhalten anschließend ein Vesper im Vereinsheim der Lupfengeister und die Mitglieder kommen im Jägerhaus zusammen.