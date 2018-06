„Güggä Musig“ folgt dem Trend

Am Wochenende feiern die Villinger Schalmeien ihr 25jähriges Bestehen. Im Schwenninger Industriegebiet Ost gibt es ab 15 Uhr einen Vereinsflohmarkt und um 18 Uhr beginnt dann das Festprogramm. Zu dem ist auch die „Guggä Musig Talheim“ eingeladen. Damit folgen die Talheimer Guggenmusiker unter der Leitung von Rainer Schmid einem immer stärker werdenden Trend.

Die Kapellen, die in erster Linie mit Faschingsumzügen in Verbindung gebracht werden, treten mehr und mehr auch während des Jahres in Erscheinung.

Da bedeutet aber auch, dass das ganze Jahr über geprobt wird. Um für die Auftritte ausserhalb der Fasnet gerüstet zu sein verbrachten die Spieler der „Guggä Musig Talheim“ (GMT) im Juli ein Probenwochenende in einem Freizeitheim auf dem Heuberg. Mit viel Fleiß und ebensoviel Spaß machten sie sich fit für die anstehenden Auftritte.

Unter der Leitung von Evi Schmid wurden Stücke aus Rock, Pop und Schlager einstudiert, damit demonstriert werden kann, dass Guggenmusik nicht nur Stimmungsmusik ist. Die GMT sind nicht nur am Wochenende bei den Villinger Schalmeien, sie sind auch am 14. November bei den „Krawalla Guggis“ in Spaichingen zu deren Musiktreffen eingeladen. Bereits im Juni feuerten die Talheimer beim Laufevent „Run und Fun“ in Tuttlingen die Läufer mit ihren Rhythmen an – es ist noch gar nicht lange her, da hätte das in Talheim niemand geglaubt.

Im Jahr 2001 entstand als Abteilung des Talheimer Narrenverein „Lupfengoaschder“ die „Goaschder-Musik“. Der Zulauf war groß und so entstand rasch eine eigene Abteilung. Ab 2008 war die Goaschder-Musik sogar ein eigenständiger Verein.

Doch wie so oft im Verlaufe der Jahre veränderten sich bei vielen Mitgliedern die Realitäten oder auch die Interessen und die Mitgliederzahlen schrumpften. In den Jahren 2012 bis 2014 ruhte die musikalische Tätigkeit sogar ganz.

Doch ehe es zur endgültigen Auflösung des Vereins kam, unternahmen ein paar Unentwegte noch einmal einen Versuch die Guggenmusik wiederzubeleben - allen voran Evi und Rainer Schmid und Willi Sasse.

Es war gar nicht schwer, einige der früheren Musiker wieder für die Guggenmusik zu gewinnen. Aus Talheim und auch aus Nachbargemeinden kamen noch einige Musiker hinzu und rasch war eine Gruppe von zwölf bis 18 Trompetern, Posaunisten, Hornisten und Trommlern beisammen. Nach nur wenigen Proben unter der Leitung von Evi Schmid, spielten sie alle eine tolle Fasnet 2015.

Blech, Trommeln und Rhythmus, das sind die Zutaten für gute Guggenmusik. Rock, Pop und Schlager nationaler und internationaler Interpreten sind nun das Repertoire der Musiker. Und das nicht nur an Fasching. Die neu formierte Gruppe nannte sich „Guggä – Musig – Talheim“ – kurz GMT – und tritt außerhalb der Fasnet in frischen kiwigrünen Poloshirts auf.

Feste Termine sind jetzt bereits der bunte Abend im Talheim am Fasnetsfreitag, die Teilnahme am Tuttlinger Fasnetsumzug und anschiessend die Auftritte im Irish Pub und im Kolpingheim, sowie die Teilnahme am Umzug in Wurmlingen am Rosenmontag.

„In der kurzen Fasnetsaison 2016 rechnen wir mit acht bis zwölf Auftritten“, sagt Rainer Schmid, der Vorsitzende der Guggä-Musig-Talheim. Die Musiker würden sich freuen, noch weitere Bläser oder Trommel begrüssen zu können.

Wer Interesse hat, meldet sich gerne per E Mail bei

rainer_schmid@gmx.de (smü)