Feldweg in Talheim ausgebessert

Der Feldweg „Götzenlocher Hof“ in Talheim ist ausgebessert worden. Das ist in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt gegeben worden. Ein Einwohner Talheims hatte den schlechten Zustand in einer der vergangenen Sitzungen angesprochen. Er habe große Probleme, zu seinen Bienenstöcken zu gelangen, sagte er. Eine schwere Laderaupe hat die Schwarzdecke zerkleinert und den Weg profiliert. Anschließend wurde das Mineralgemisch als Deckschicht auf dem Feldweg aufgebracht.