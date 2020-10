Erntedank im Kindergarten „Krümelkiste“

Es ist eine langjährige Tradition, dass die Talheimer Kindergartenkinder an Erntedank mit ihren Erntekörbchen in die Kirche einziehen und den Gottesdienst am Erntedankfest mitgestalten. Bedingt durch die Corona-Pandemie musste das Kindergartenteam dieses Jahr aber andere Lösungen schaffen, um nicht ganz mit dem liebgewonnenen Brauch zu brechen.

So erarbeiteten die Erzieherinnen zusammen mit den drei- bis sechsjährigen Kindern einen internen Gottesdienst zum Thema „Arm und Reich“. Schon im Vorfeld konnten die Kinder erkennen, wie gut es den Menschen in Deutschland im Vergleich zu anderen Teilen dieser Welt geht. Mit Texten beschrieben die angehenden Vorschüler die mitgebrachten Gaben und füllten damit einen Kaufladen. Pfarrerin Marion Pipiorke begleitete die Kinder dabei in zwei getrennten Gruppen und vermittelte ihnen den passenden Predigttext. Ein Gebet über arme und reiche Menschen rundete den Gottesdienst ab.

Frau Pipiorke besuchte außerdem die kleinsten Kinder in der „Kükengruppe“ und betrachtete mit ihnen ihre Erntekörbchen. Diese waren vorwiegend mit abgepackten Lebensmitteln befüllt und werden an den Tafelladen in Trossingen gespendet. Die größeren Kinder trugen im Anschluss ihre Körbchen in die Kirche und sangen dann unter freiem Himmel das Lied: „Hast Du heute schon Danke gesagt ...?“