Entwurf für Bebauungsplan kommt nicht durch

Die Veränderungen bei der Mülldeponie Talheim-Tuningen hat den Talheimer Gemeinderat am Dienstagabend umfangreich beschäftigt. Um die Verfüllung der Deponie vollständig abschließen zu können, muss, wie berichtet, eine neue Umladestation gebaut werden. Tristan Laubenstein vom Planungsbüro Fritz und Großmann hat den Entwurf eines Bebauungsplans vorgestellt. Den billigten die Räte jedoch nicht.

Der Plan folgte der Grundkonzeption wie sie bereits im Vorentwurf dargestellt wurde, der in der Gemeinderatssitzung im September besprochen worden war. Wesentliche Änderungen betrafen die Zufahrt sowie die Verkehrs- und Betriebsflächen. Diese sollen nicht, wie ursprünglich angedacht, aus wasserdurchlässigem Material hergestellt werden, um so eine Verunreinigung des Grundwassers zu vermeiden. Hieß es im Vorentwurf noch, dass die Feuerwehrzufahrt von jeglicher Planung ausgenommen wird, soll sie nach dem vorgelegten Plan zur öffentlichen Verkehrsfläche erklärt werden. Laubenstein plädierte für die bauplanungsrechtliche Sicherung dieser Fläche, um sie eventuell in Zukunft als Zufahrt nutzen zu können. In diesem Fall müssten jedoch Abbiegespuren angelegt werden.

Ein weiterer großer Themenblock waren die Umweltbelange, die der Neubau mit sich bringt. 6500 Quadratmeter Wald müssen umgewandelt und ausgeglichen werden. Das kann auf Talheimer Gemarkung geschehen, aber auch auf Freiflächen, die zu anderen Gemeinden gehören. An dieser Stelle brachte Werner Damaschke vom Abfallwirtschaftsamt des Landratsamts Tuttlingen eine Fläche auf Durchhauser Gemarkung ins Gespräch. Wo ein Waldausgleich stattfindet, wird in Absprache mit dem Revierförster Weißtanne, Buche und Fichte gepflanzt. Ferner müssen Ausgleichsflächen für Haselmäuse und Vögel geschaffen werden. Auf dem Deponiegelände wurde der Neuntöter kartiert, in der Umgebung sind Schwarz- und Rotmilane heimisch und Fledermausvorkommen wurden nachgewiesen. Außerdem sind die Brut- und Ruhezeiten der Wildtiere zu berücksichtigen, was die Bauphasen nicht einfacher macht.

Just jene Ausgleichsmaßnahmen führten dazu, dass der Planentwurf nachgebessert werden muss. Nach den Vorstellungen Laubensteins sollten in Anschluss an den Grünstreifen zwischen Landstraße und Deponiegelände Hecken gepflanzt werden. Das ist jedoch so nicht möglich, denn dort verläuft im Erdreich ein Abwasserrohr, das nicht überpflanzt werden kann. In diesem Zusammenhang stellte sich heraus, dass auch das Entwässerungskonzept nachgebessert werden muss. Bürgermeister Martin Hall und die Räte möchten Retentionsflächen schon in der beschlussreifen Planung mit eingearbeitet wissen. Zudem muss gewährleistet sein, dass Abwasser der Talheimer Kläranlage in kontrollierten Mengen zugeführt wird, um diese nicht zu überlasten.

Die Sitzung endete damit, dass der vorliegende Entwurf nicht gebilligt wurde. Nach dem Willen des Gremiums sollen die besprochenen Änderungen eingearbeitet und der Entwurf des Bebauungsplanes erneut vorgestellt werden.