Ein Abenteuer wird zum Erfolgserlebnis

Nach zwei Jahren ohne Teilnahme an einem Pondhockey-Turnier haben die Krähenbach Kings in Schweden, beim Höga-Kusten Pondhockey Tournament, überraschend Platz zwei belegt. Sieben Spieler bildeten im hohen Norden die Mannschaft.

Der Austragungsort lag weit im Norden: Nach einer Übernachtung am Arlanda Airport ging es mit dem Teambus entlang der schwedischen Ostküste weitere 500 Kilometer in nördlicher Richtung. In Docksta wurde das Turnier im Freizeitpark FriluftsByn auf dem See Gällstasjön auf sechs Feldern ausgetragen. Für Rundfahrten standen Schneemobile, für Rundflüge sogar Flugzeuge auf dem Eis, denn das Höga Kusten war mehr als nur ein Eishockeyturnier, sondern ein wahres Volksfest.

16 Mannschaften traten in zwei Gruppen an. Außer den Krähenbach Kings kamen alle 15 anderen Teams aus der Region Västernorrlands län, denn Eishockey ist in Schweden ein Volkssport. In den Teams standen viele aktive oder ehemaligen aktiven Spieler, darunter Matthias Timander (über 400 NHL-Spiele, über 400 Spiele in der ersten schwedischen Liga). Am ersten Turniertag gewannen die Krähenbach Kings drei von vier Spielen (7:6, 4:3, 4:3, 2:5) und gingen als Tabellenzweiter in den Sonntag. An diesem schaffte die Mannschaft drei weitere, nicht unbedingt zu erwartende Siege (6:4, 8:4 und 8:4). Als Gruppensieger standen die Kings im Achtelfinale. Doch langsam schwanden die Kräfte und die Playoff-Spiele waren eng. Nach einem 4:1 im Achtelfinale besiegten die Kings im Viertelfinale die Bench Crackers, gegen die es in der Vorrunde noch eine 2:5-Niederlage setzte. Nach einem 1:1 nach regulärer Spielzeit ging es in die Verlängerung, die laut Turnierregeln im „Schere-Stein-Papier“ ausgespielt wurden. Teamkapitän und Teamgründer (mit Dirk Götz) Daniel Schmidt holte den Sieg. Im Halbfinale wartete der bis dahin ungeschlagene Gruppensieger der Gruppe Nord LM Industrirör. Die Kings drehten einen 0:1-Rückstand in ein 2:1, ehe doch noch der Ausgleich fiel. Doch auch dieses Mal behielt Daniel Schmidt im „Schere-Stein-Papier“ die Nerven. Im Finale ging es gegen den Turnierfavoriten Hälsobaren, gegen den es in der Vorunde noch einen 4:3-Sieg gegeben hatte, doch die deutlich jüngere Mannschaft der Halsobären siegte mit 6:1.