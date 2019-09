Datenschutzgrundverordnung und Versicherungsrecht – Themen, die auch Vereine betreffen. Darüber sind Mitglieder der Obst- und Gartenbauvereine in Talheim informiert worden. Rolf Heinzelmann, Geschäftsführer des Landesverbandes der Obst- und Gartenbauvereine, suchte als Veranstalter nach einem geeigneten Ort, beziehungsweise nach einer Ortsgruppe, die bereit war, die Informationsveranstaltung zu diesem Thema auszurichten.

Hans Weber, Vorsitzender des Kreisverbandes und Vorstandsmitglied im Kreisverband, trat an Francisko Faina, den Vorsitzenden der Talheimer OGV-Ortsgruppe, heran und fragte, ob es möglich sei, die Referate in der Festhalle zu halten. Hinsichtlich ihrer Größe und Infrastruktur erwies sich die Talheimer Halle als bestens geeignet und so folgten etwa 50 Mitglieder aus anderen Ortsgruppen der Einladung in die Baar-Gemeinde.

In seinem Grußwort ging Rolf Heinzelmann auf das Thema Bienenrettung, Artensterben und -vielfalt sowie den Klimaschutz ein. „Vielfältige Gärten sind Biodiversitäts- und Klimaschutzzentren“, sagte er. Danach trat Walter Gerner ans Mikrofon, der sich als ausgebildeter Datenschutzbeauftragter vorstellte. In einem kurzweiligen Vortrag vermittelte er den konzentriert zuhörenden Teilnehmern alle wichtigen Informationen, die ein Verein wissen muss, um im Hinblick auf die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien auf der sicheren Seite zu sein. „Datenschutz ist ein Grundrecht und betrifft uns alle“, war eine seiner Informationen. Allerdings machte er auch klar, dass jeder einzelne eine Sorgfaltspflicht im Umgang mit den eigenen Daten habe.

Den zweiten Teil der Informationsveranstaltung bestritt Tino Braunschweig, Mitarbeiter eines Versicherungsmaklers. Von ihm erfuhren die Gäste alles Wissenswerte zum Thema „Versicherungen für Vereine“.