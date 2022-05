Corona-Pause sorgte bei Feuerwehr für Wissenslücken

Situation und Ausbildungsstand, sowie der Fahrzeugbestand und der Digitalfunk der Talheimer Feuerwehr, diese Themen hat Kommandant Thomas Irion bei der Jahreshauptversammlung der Jahre 2020 und 2021 angesprochen. Auf die Übungspausen während des Corona-Lockdowns zurückblickend sagte er „dass so lange Pausen nicht schadlos an der Mannschaft vorüber gehen war klar. Das Ergebnis war aber für mich erst einmal erschreckend“. Thomas Irion zeigte sich beeindruckt davon, wie wenig von dem Erlernten zu Beginn der Übungen im Sommer 2021 noch vorhanden war. Doch dank der hohen Motivation der Talheimer Feuerwehrleute sei die Mannschaft zwischenzeitlich wieder beinahe auf dem „Vor-Corona-Niveau“.

Die Ausbildungssituation gibt dem Kommandanten Anlass zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Lukas Fleischer, Timo Hetzer, Johannes Wagner, Jonas Müller und Niklas Mild haben den Führerschein für Löschfahrzeuge erworben. Jonas Müller und Niklas Mild haben den dazu gehörenden Maschinisten Lehrgang ebenfalls absolviert. Einen Atemschutzlehrgang haben Dominik Kolodziej, Johannes Wagner und Jonas Müller absolviert. Bastian Unger ist seit Februar Zugführer, Partick Wagner wird den Gruppenführer Lehrgang besuchen und Nico Mies erhält die Unterweisung als technischer Ausbilder Funker. Zwei weitere Talheimer Mannschaftsmitglieder sollen in diesem Jahr den Führerschein, sowie den Maschinisten Lehrgang machen. So sieht sich Thomas Irion mit seiner Truppe gut aufgestellt. Mit zwei Frauen in der Mannschaft musste sich das Führungsteam mit dem Thema „Damenumkleide“ beschäftigen. Das konnte sehr gut gelöst werden und so steht einer Mitarbeit, sowie einer Aus- und Weiterbildung der Damen nichts im Wege.

Der Fahrzeugbestand war ein weiteres Thema der Versammlung. Erfreulicherweise konnte ziemlich genau vor einem Jahr ein neuer Mannschaftstransportwagen in Betrieb genommen werden. Die Übergabe erfolgte – der Corona Lage geschuldet – in aller Stille, im kleinen Kreis, mit Bürgermeister Andreas Zuhl, Pfarrerin Marion Pipiorke. Dem Kreisbrandmeister Andreas Narr und dem Führungsteam der Feuerwehr. Nun muss sich die Gemeinde Talheim Gedanken über die Erneuerung der Löschfahrzeuge machen. Sind doch die beiden vorhandenen Fahrzeuge 36, beziehungsweise 21 Jahre alt. Mit einer erfreulichen Mitteilung konnte Kommandant Thomas Irion seinen Bericht schließen. Nämlich mit der Nachricht, dass die Talheimer Wehr nun endlich digital funken kann. Schon lange geplant, ist die Technik nun installiert und die Ausbildung durch den Kreisausbilder in Talheim durchgeführt.

Beförderungen und Ehrungen waren Teil der Jahreshauptversammlung. Beförderung wurden zum Oberfeuerwehrmann: Dustin Messner, Christian Vosseler und Antonio Simmerer. Zum Feuerwehrmann befördert wurden Jan Schwarzelühr und Jonas Müller. Ehrungenn für langjährige Mitgliedschaft haben erhalten: 40 Jahre Hans Vosseler; 25 Jahre Patrick Tomasino; 20 Jahre Bastian Unger; 15 Jahre Torsten Holschuh, Philipp Kranich, Patrick Wagner, Tobias Zimmermann, Patrick Laaser, 10 Jahre Niklas Mild, Lukas Fleischer, Nico Mies, Sven Sasse. Für seine Verdienste um das Feuerwehrwesen hat Kommandant Thomas Irion das Feuerwehr Ehrenkreuz in Silber des Feuerwehrverbandes erhalten.