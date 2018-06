Bräuning fordert auf, authentisch zu sein

„Zwei Meilen weit“ heißt das Konzertprogramm, das die Musiker Heiko Bräuning, Michael Schlierf und Matthias Mäder zum Abend der Begegnung in der Talheimer Pfarrscheuer präsentiert haben.

Heiko Bräuning ist Pfarrer, Hörfunk- und Fernsehjournalist sowie Musiker. Gesanglich unterstützt ihn Matthias Mäder, und am Klavier spielt Michael Schlierf, ein vielfältig ausgebildeter Vollblutmusiker, der sich in allen Stilrichtung der Musik zu Hause fühlt.

Bräuning lädt die Zuhörer ein, ein Stück eines virtuellen Weges zusammen zu gehen und sich auf die Begegnung einzulassen. Er bestärkt die Gäste, zu sein, wie sie sind und zitiert Goethe, der einmal sagte: „Wenn Gott gewollt hätte, dass ich anders bin, hätte er mich anders erschaffen.“ Gleichzeitig erläutert Bräuning an einem Beispiel, wie einfach es ist, durch eine unerwartete Reaktion einen bereits eingeschlagenen Weg zu verändern.

Er untermalt und moderiert seine Texte mit kleinen Geschichten über Begegnungen und mit Anekdoten aus dem Leben. Die Lieder, die er singt, sind gefühlvoll, nachdenklich und ehrlich.

Die Gäste sind so gebannt, dass eine ungewohnte Ruhe während des gesamten Programms herrscht. Jeder findet sich in dem einen oder anderen Lied wieder, seine Wünsche, Sehnsüchte oder Träume.

Dabei ist Heiko Bräuning authentisch, locker, ja fröhlich. Er greift ganz spontan Situationen aus dem Publikum auf und baut sie sofort in seinen Redevortrag ein.

Ob er sich von seinem filmenden kleinen Sohn, oder einer blitzenden Kamera irritiert fühlt, er tut es so kund, dass sich die Situation sofort zu seinen Gunsten ändert, dabei aber der Humor kein bisschen auf der Stecke bleibt.

Michael Schlierf, der Pianist, setzt persönliche Akzente, getreu dem Motto: Wo Worte aufhören, fängt Musik an. Schlierf begleitet Bräuning schon seit vielen Jahren, so dass die beiden ein richtig gut eingespieltes Team sind.

So gelingt es Schlierf, jede Stimmung über sein Klavier zu transportieren. Gleichzeitig ist er Profi genug, sich auch auf den Raum einzustellen. Er greift nicht nur einfach in die Tasten, sondern er spielt gefühlvoll und in der für die Größe des Raums richtigen Lautstärke.

Am Ende des einstündigen Programms herrscht im ganzen Raum eine Atmosphäre von Entspanntheit, ja Harmonie. Das Publikum bleibt gerne noch lange zusammen sitzen und unterhält sich, so wie es sich der Organisator, Pfarrer Hörster, für einen Abend der Begegnung wünscht. (smü)