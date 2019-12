Der Forst hat den Talheimer Gemeinderat in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr beschäftigt. Forstamtsleiterin Verena Dorsch und Revierförster Klaus Butschle waren in der Sitzung anwesend, um zwei Themen vorzustellen. Zunächst ging es um den Forstbetriebsplan für das nächste Jahr.

Nachdem die letzten zehn Jahre wirtschaftlich sehr gut verlaufen waren, muss sich auch die Gemeinde Talheim der aktuell schwierigen Marktsituation beugen. Wurden in der Vergangenheit 3300 Festmeter Holz pro Jahr geerntet, liegt das Ziel für das Jahr 2020 bei 2100 Erntefestmetern. Dafür ist ein Erlös in Höhe von 13 900 Euro zu erwarten, ging aus dem Bericht von Verena Dorsch und Klaus Butschle hervor. Nach Ansicht von Bürgermeister Martin Hall eine sehr optimistische Prognose. „Ich bin froh, wenn wir eine schwarze Null erreichen“, kommentierte er.

Verena Dorsch ging auf die Gesamtsituation ein, indem sie die zwischenzeitlich allgemein bekannte Lage darstellte, in der sich der Wald derzeit befindet. Der Holzmarkt weise einen Negativtrend auf, wie es ihn seit 1985 nicht mehr gegeben habe. Sie hoffe auf ein Einsehen der Natur und auf einen nassen, kalten Winter, so Dorsch. Revierförster Klaus Butschle führte aus, dass die Jungbestandspflege, also die Pflanzung junger Bäume, auch im nächsten Jahr durchgeführt werde. Gemeinderat Martin Fleischer erkundigte sich, ob dabei nach wie vor auf die Fichte gesetzt werde, oder ob ein Umbau des Forstes geplant sei. Darauf antwortete Klaus Butschle, dass eine gute Durchmischung mit Douglasie, Tannen, Buchen und Bergahorn angestrebt werde.

Die Frage nach der Käferbekämpfung beantwortete Butschle damit, dass er soweit als möglich mit Fallen arbeiten werde. Er musste aber auch einräumen, dass noch liegendes Holz, das aus zeitlichen Gründen noch nicht abgeführt wurde, dem Borkenkäfer Nistmöglichkeiten bietet. „Makaber gesagt, könnte man es so sehen, dass der Käfer der forstliche Beitrag gegen das Insektensterben ist“, sagte der Revierförster sarkastisch.

Eine Vereinbarung mit dem Kreisforstamt war das zweite Thema, das den Kommunalwald betraf. Die besagt, dass sich die Gemeinde Talheim für die Schaffung eines Kreisforstbetriebes ausspricht, das wurde bereits in einer Gemeinderatssitzung vor einem Jahr beschlossen. Die Verwaltung war davon ausgegangen, dass die entstehenden Gebühren für die Beförsterung und den Holzeinschlag bei 29 300 Euro liegen werden. Nach einer überarbeiteten Kalkulation erhöht sich diese Gebühr jedoch um rund 8000 Euro.

Dem Grunde nach waren sich die Gemeinderäte einig, dass sie die Beförsterung durch den Kreis nach wie vor wünschen und bekräftigten diese Absicht. Gemeinderat Tobias Warncke sah jedoch bei dem Paragraphen des vorgelegten Vertrages, in dem es um die Haftungsfrage geht, noch weiteren Gesprächsbedarf. Der wird in den nächsten Wochen noch zu führen sein.

Am Ende der Sitzung verabschiedete Bürgermeister Martin Hall die Forstamtsleiterin Verena Dorsch, die zum Jahreswechsel nach Meßstetten geht. Er überreichte ihr ein Präsent und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit in den letzten beinahe 20 Jahren.