Bikerpaar kollidiert mit Warnbake - Frau stirbt vor den Augen ihres Mannes

Tödlicher Motorradunfall zwischen Talheim und Tuningen: Vermutlich, weil er von der tiefstehenden Sonne geblendet wurde, fuhr ein 58-Jähriger in eine Baustelle. Seine Ehefrau, die ebenfalls auf der Maschine saß, kam ums Leben. Wie die Polizei am späten Sonntagabend mitteilte, hatte das Paar gegen 19.20 Uhr versucht, auf der B523 nahe Tuningen ein vorausfahrendes Auto zu überholen. Dabei kollidierte das Motorrad mit einer Warnbake, die im Baustellenbereich stand. Bei dem anschließenden Sturz wurde die 58 Jahre alte Frau so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Ihr Ehemann kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Mehr entdecken: Unterfahrschutz kann Motorradfahrern das Leben retten