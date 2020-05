Biber erobern immer mehr Räume

Der Biber, so heißt es in einer Veröffentlichung des Landesnaturschutzverbandes Baden-Württemberg aus dem Jahr 2007 über Europas größtes Nagetier, erobert seit seinem ersten Wiederauftreten in Baden-Württemberg im Jahr 1980 das Land von vier Seiten her. Für den Naturschutz sei dies eines der erfreulichen Ereignisse der letzten Jahrzehnte. Auch auf Talheimer Gemarkung fühlt sich der Nager sichtlich wohl. Mittlerweile sind es ganze Kolonien von Nagern.

In jedem Bachlauf sowie in jedem Gewässer sind mittlerweile Aktivitäten des Bibers festzustellen. Die Straße zum Zimmertäleweiher, einem Gewässer im Besitz des Anglervereins, musste vor einigen Jahren aufwendig saniert werden, sie war von Bibern untergraben worden. Am Ortsrand in Richtung Deponie, sowie in Richtung Öfingen entstehen derzeit imposante Anlagen.

Die größte Veränderung hat jedoch das Gelände um die alte Pumpstation, in Richtung Eßlingen gelegen, erlebt. Aus einem Bachlauf mit angrenzendem Biotop ist zwischenzeitlich ein See, größer als der Tal-heimer Badesee, geworden. Früher umsäumt von vielen Birken, ragen jetzt einige abgestorbene Baumstämme gegen den Himmel.

Die Ansiedelung neuer Arten, von der Biber-Experten sprechen, ist zu bemerken, weil Pilze an diesen Baumstämmen wachsen. Schilf umsäumt nun zum Teil den See, Wasservögel fühlen sich wohl und Graureiher gehören zu den regelmäßigen Besuchern. Entlang des Krähenbachs, der den so entstandenen Biberweiher speist, bemerken Landwirte immer wieder Aktivitäten des Nagers. So berichtet zum Beispiel Oliver Irion von der Oberen Mühle, dass ein Haselstrauch, der angrenzend an seinen Hof, am Ufer des Baches steht, von dem Nager fast völlig „abgeerntet“ wurde.

Was Naturschützer freut, bedeutet für die Landwirte, deren Flächen angrenzen, einige Umstände. Doch das recht aktive Tier steht unter Naturschutz und so arrangieren sie sich, beziehungsweise machen zum Teil aus der Not eine Tugend. So kann ein Landwirt ein Stück Land, das am Röhrenbrunnenbach, also am Ortsrand in Richtung Öfingen liegt, nicht mehr bewirtschaften. Durch die Aktivitäten des Nagers sind die im Erdreich liegenden Drainagerohre verstopft, Wasser kann daher nicht mehr abfließen. Dieser Acker ist nun eine der Flächen, auf der Blumen wachsen und der betroffene Landwirt somit einen Teil der „Greening“-Vorgaben erfüllt, die ihm das Landwirtschaftsamt abverlangt.

Angrenzend an den vom Biber geschaffenen See in Richtung Eßlingen müssen sich die betroffenen Landwirte mit der Nässe und den damit verbundenen Einschränkungen arrangieren. Was praktisch bedeutet, dass entweder Abstand zum Gewässer gehalten wird, das Gras nicht zu Heu weiterverarbeitet werden kann, oder dass sehr feuchter und somit schwerer Boden hingenommen werden muss. Da stellt für den Landwirt, der auf einer der Wiesen Grünfutter für seine Tiere mäht, eine trockene Zeit eine Erleichterung dar.

Obwohl sich alle Landwirte in die Gegebenheiten fügen, den Naturschutz respektieren und sich damit trösten, dass zumeist ein eher kleiner Teil der Flächen aufgegeben werden muss, verdeutlicht ein Betroffener die Problematik, indem er sagt, dass es sich seiner Ansicht nach um eine „Enteignung über die Hintertüre“ handelt. Flächen können nicht bewirtschaftet werden, Ertrag fällt weg und dementsprechend können mögliche Subventionen nicht beantragt werden.