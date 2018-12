Besonders Tiere leiden an Silvester

Kaum sind die Weihnachtsfeiertage ins Land gegangen, beginnt der Verkauf von Silvesterfeuerwerk. Dann sind auch gleich mancherorts die Geräusche explodierender Böller zu hören. Eine stressige Zeit für viele Haustiere, speziell für Hunde und Katzen.

Aber auch Pferde leiden in diesen Tagen, denn auch für sie bedeuten die Knaller oftmals Stress. Seinen Höhepunkt erreicht der Krach dann in der Silvesternacht. Während Katzen und Hunde im Haus Schutz und Sicherheit finden können, sind Pferde in ihren Ställen dem Feuerwerk oftmals stark ausgesetzt.

So ist es zum Beispiel bei Jennifer Ulrich, deren Pferde in ihrer eigenen Stallanlage am Ortsrand von Talheim untergebracht sind. „Ich bin in der Silvesternacht immer zu Hause und schaue nach meinen Pferden, die ich in dieser Nacht in der Box halte“, sagt die junge Frau. Den unteren Teil der Boxentür verschließe sie, während die obere Hälfte offen bleibt, so Jennifer Ulrich. So können die Tiere vor den Böllern Schutz suchen und dennoch versuchen einzuordnen, woher der Lärm kommt.

Lichtblitze der Raketen stressen

Im Pferdeparadies Haug, außerhalb des Ortes gelegen, macht Hartmut Haug alle Lichter an, um so den Pferden den Stress der Lichtblitze der vielen Raketen ein wenig zu nehmen. „Ich schaue um Mitternacht nach dem Rechten. Dann kann ich sofort eingreifen, falls es ein Problem gibt“, sagt Hartmut Haug.

Den Pferdebesitzern der Tiere im Talheimer Pferdeparadies ist noch nie eine Veränderung am Tier aufgefallen, wenn sie am Folgetag in den Stall kommen. Das bestätigt unter anderem Petra, deren Pferd seit neun Jahren im Talheim steht. Auch Kylie, deren 13-jähriger „Olderon Gozdawa“ seit sieben Jahren in der Anlage lebt, zeigte am Neujahrstag noch nie Stresssymptome. „Er stand auch schon in einem Stall in einer Gemeinde. Da hat es ihm auch nichts ausgemacht. Er ist ein nervenstarkes Tier“, erzählt die Besitzerin. Um auf jeden Fall auf Nummer sicher zu gehen, bleiben die Talheimer Reiter entweder in der Reithalle, oder sie nutzen das weitläufige Gelände, durch die Wälder, oder zum Lupfen hinauf, also die von der Gemeinde entfernt liegenden Bereiche.

Die Pferde von Ulrich erschrecken sich durchaus noch, wenn sie am 1. Januar noch einen Böller hören. „Doch das ist dann nicht mehr so schlimm“, sagt die Reiterin.