Bei Sommerolympiade geht es feucht zu

Eine Sommerolympiade haben die Talheimer Bikers im Rahmen des Kinderferienprogramms veranstaltet. Entsprechend der Wettervorhersage brauchten die Motorradfreunde nicht auf ihren „Plan B“, nämlich „Spiele am Lupfen“ zurückgreifen. Am letzten richtig heißen Sommertag dieses Jahres zog es die Gruppe, wie geplant, ans Wasser.

Melissa Ulrich als diesjährige Organisatorin hatte sich allerlei lustige, aber auch anspruchsvolle Aufgaben ausgedacht. So sollten die in zwei Gruppen eingeteilten Kinder ein Floß über den See ziehen, in einem Luftmatrazen-Rennen ihre Schnelligkeit messen, oder mit Schwämmen Wassereimer füllen. Ein großes Hallo herrschte beim Kübelrennen. Dazu hatte Melissa Ulrich Baukübel mit Pool-Nudeln zu „Booten“ umgebaut. Mit diesen galt es, über den See zu paddeln. Beim Staffelschwimmen feuerten sich die Gruppenmitglieder lautstark an. Jedes Team hatte den Ehrgeiz zu gewinnen, der Spaß bei der Sache war jedoch immer am Wichtigsten. So blieb der olympische Gedanke, „dabei sein ist alles“, gewahrt.

Abseits der Spiele vertrieben sich Kinder die Zeit auf einer Wasser-Rutschbahn oder bei einem Spiel mit einer Wasserspritze, mit der sie Plastikbecher, die an einer Leine hingen, fortbewegen sollten. Den Abend verbrachte die Gruppe, rund zehn Kinder und fünf Erwachsene als Begleiter, am Lupfen. Dort wurde gegrillt, getobt und übernachtet.

Beim Ferienprogramm der Bikers herrscht für die Kinder seit Jahren Handyverbot. Durch das abwechslungsreiche Programm wird es von keinem Kind vermisst. Am Sonntagmorgen geht es dann nach einem kräftigen Frühstück wieder nach Hause.