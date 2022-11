Befürchtung vieler Talheimer: Kommt das Naturschutzgebiet Lupfen?

So läuft das Verfahren ab

Der Verfahrensablauf zur Ausweisung eines Gebietes als Naturschutzgebiet lässt sich grob in drei Phasen unterteilen:

Phase 1: In der ersten Phase erarbeitet das Referat für Naturschutz und Landschaftspflege des Regierungspräsidiums (RP) die sogenannte Fachliche Würdigung. In dieser wird die naturschutzfachliche Schutzbedürftigkeit und -würdigkeit für das jeweilige Gebiet dargestellt. Dabei handelt es sich um Landschaftsgebiete mit seltenen Lebensräumen und den darin vorkommenden besonderen Tier- und Pflanzenarten. Im Anschluss daran wird gemeinsam mit dem Referat Naturschutz/Recht des RP ein erster Verordnungsentwurf erarbeitet. Dieser liegt der Gemeinde Talheim vor und ist auf deren Internetseite öffentlich zugänglich.

Phase 2: In dieser Phase findet eine RP-interne Vorabstimmung zum Vorhaben der Schutzgebietsausweisung statt. Hierbei können die einzelnen Abteilungen und Fachreferate anhand der vorläufigen Karte und dem Verordnungsentwurf die Betroffenheit in eigenen Belangen prüfen, Stellung nehmen und erste Überarbeitungen der Verordnung oder der Karte anregen. Parallel dazu finden Informationsveranstaltungen vor Ort zur Vorstellung des geplanten Schutzgebiets statt. Hier ist Talheim gerade mit der Planung einer solchen Veranstaltung beschäftigt. Auch die sich aus diesen Terminen ergebenden Erkenntnisse können zu einer weiteren Überarbeitung der Verordnung und der Karte führen.

Phase 3: Die dritte Phase des Ausweisungsverfahrens umfasst das sogenannte „förmliche Unterschutzstellungsverfahren“. Dieses beginnt mit der Offenlage der Planungsunterlagen. In dieser Phase können alle Bürger, Behörden sowie Träger öffentlicher Belange einschließlich Naturschutzvereinigungen Einsicht in die Planungsunterlagen nehmen und im Rahmen einer Stellungnahme weitere Anregungen zur Überarbeitung der Planunterlagen abgeben. Die nach dieser Phase fertig gestellte Karte und Verordnung werden abschließend ausgefertigt und verkündet und können im Anschluss einer einmonatigen Auslegungsfrist in Kraft treten. Quelle: Regierungspräsidium Freiburg.