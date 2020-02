Bauwagen für Waldkindergarten steht

Ganz im Zeichen eines aufregenden Ereignisses haben Bürgermeister Martin Hall und die Erzieherinnen Sibylle Bacher und Angela Wiederhold den Freitagvormittag erlebt. Der Bauwagen für den Waldkindergarten ist geliefert und aufgestellt worden. Gebaut wurde er von der Zimmerei Junginger aus Nattheim.

Dieser Handwerksbetrieb hat sich zusätzlich zu den Tätigkeiten einer Zimmerei mit dem Bau von Bauwagen ein zweites Standbein aufgebaut. Für die Aufstellung des Talheimer Bauwagens war das Mössinger Autokran-Unternehmen Brielmann im Einsatz.

Gespannt beobachteten die umstehenden Personen, wie der Bauwagen zunächst vom Transporter entladen wurde. Bauhofmitarbeiter Martin Haupter fuhr die Kindergartenunterkunft im Schritttempo an den Waldrand. Dort war der Autokran bereits aufgestellt worden.

Die nächste Aufgabe war es, den Bauwagen an den Autokran anzuhängen. Mit Ruhe und Umsicht gingen die Fachleute zu Werke, neugierig beobachtet von einigen Zuschauern. Der Bürgermeister und die Erzieherinnen hielten jeden Arbeitsschritt fotografisch fest. Zwischenzeitlich stieß Revierförster Klaus Butschle zu dem Geschehen und kommentierte sie mit den Worten „eine große Aktion, auf die wir lange hingefiebert haben“.

Mit Lampenfieber beobachtete Angela Wiederhold die Ankunft des Transporters und den Weg zum endgültigen Standplatz. „Es ist spannend und aufregend. Wir freuen uns ganz doll, das von Anfang an zu begleiten“, sagte die Erzieherin. „Zurück zur Natur für einen Weg in eine sichere Zukunft“, dafür steht das Projekt Waldkindergarten für Sibylle Bacher, und ihre Kollegin pflichtet ihr bei. Die Kinder können aus und von der Natur lernen. Sie finden kein vorgefertigtes Spielzeug vor, sondern entdecken ihre Kreativität und können diese ausleben. So erklären die beiden Fachkräfte die Konzeption.

Die Kommunikation und somit das Gemeinschaftsgefühl werde gestärkt, denn die Kinder müssten sich erklären, welche Bedeutung ein Gegenstand haben soll. Außerdem würden durch den Besuch des Waldkindergartens auf spielerische Weise physikalische Gegebenheiten erfahren, so Sibylle Bacher. „Ich bin überzeugt, dass die Kleinen zugleich Respekt vor der Natur, den Tieren und Pflanzen erlernen“, sagte Angela Wiederhold.

Die beiden Erzieherinnen sind dem Thema seit Jahren eng verbunden: Sibylle Bacher von Hause aus, denn sie kommt aus einer höchst naturverbunden lebenden Familie. Angela Wiederhold bringt umfangreiche Erfahrung in Sachen Waldkindergarten mit. Somit sind die Voraussetzungen gegeben, für die Kinder des Talheimer Waldkindergartens die optimale Betreuung bieten zu können. Fünf Anmeldungen liegen zwischenzeitlich vor. Ab dem 2. März werden die Kinder die Einrichtung besuchen. Ausgelegt ist er für maximal 20 Mädchen und Jungen. Doch zunächst empfinden es Sibylle Bacher und Angela Wiederhold als Vorteil, noch nicht so viele Kinder zur Betreuung zu haben. „So kann der Aufbau langsam entstehen. Das sind ideale Voraussetzungen“, sagen sie einhellig.