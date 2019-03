Baustelle verursacht Verkehrsprobleme

Die aktuelle Baustelle in der Tuttlinger Straße hat die Talheimer Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung beschäftigt. Die Umleitung und die daraus resultierende veränderte Verkehrssituation erweist sich als verbesserungswürdig.

Das Einbiegen in die Vogtenstraße wird für Busse und Pkws oftmals durch parkende Autos erschwert. Auch das weitere Befahren dieser Straße ist aus demselben Grund schwierig. Auf innerörtlichen Ausweichstrecken, die von ortskundigen Autofahrern genutzt werden, wird zu schnell gefahren, die Verlegung der Bushaltestelle in die Bauerngasse, gegenüber dem Kindergarten, wird als nicht gut empfunden.

Bürgermeister Martin Hall räumte ein, dass in Sachen Verkehrskonzept „nachjustiert“ werden müsse. Außerdem teilte er mit, dass der bereits geöffnete Kanal wieder geschlossen werden musste. Aufgrund starker Erdbewegungen erwiesen sich die verbauten Spundwände als nicht stark genug. Sobald ausreichend starke Spundwände vorhanden sind, wird das Bauvorhaben fortgesetzt. In der Zwischenzeit wird der Kanal in der Buchäckerstraße erneuert.