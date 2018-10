Autofahrer fährt Schlangenlinien

Ein 38-jähriger Autofahrer befuhr am Samstagabend, gegen 22.45 Uhr, die Bundesstraße 523, von Schwenningen in Richtung Tuttlingen in starken Schlangenlinien. Laut Polizei hatte er mehr als zwei Promille Alkohol im Blut. Die Polizei vermutet zudem, dass er gegen ein anderes Auto gefahren ist.

Wie ein Zeuge berichtete, bog der Mann nach Talheim und danach Richtung Öfingen ab. Ein Autofahrer folgte dem Mann und gab der Polizei ständig den aktuellen Standort durch. In Bachzimmern war die Fahrt dann zu Ende. Eine Streife des Reviers Tuttlingen stellte den 38-Jährigen und stellte deutlichen Alkoholeinfluss fest.

Das Fahrzeug des Mannes, ein BMW X 5, war vorne stark beschädigt. Wahrscheinlich war er zuvor gegen ein anderes Auto gefahren. Weinroter Fremdlack konnte festgestellt werden.