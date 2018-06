Aus Zufall wird eine große Leidenschaft

Man nehme einen Glasstab, einen Perldorn (Edelstahlstab) und einen Zweigasbrenner. Dann kann es losgehen mit der Glasperlenherstellung. Doch was vielleicht relativ einfach aussieht, ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Brigitte Ebe hat sie gelernt, geübt, schon vieles ausprobiert und geht in diesem Hobby auf.

In jedem ihrer Glasobjekte ist Leidenschaft und Herzblut spürbar, mit dem sie die Perlen und daraus wunderschöne, filigrane Schmuckstücke zaubert. Glasperlendrehen ist für die gelernte Sozialpädagogin ein Ausgleich zu ihrer Arbeit als Bereichsleiterin des ambulanten Diensts im Amt für Familie, Kinder und Jugend in Tuttlingen. Im Jahr 2010 entdeckte sie das Kunsthandwerk für sich. „Eigentlich war es ein Zufall“, erinnert sie sich an ihre Anfänge.

Sie war auf einer Tagung in Potsdam und stieß auf ein Angebot für einen Anfängerkurs im Glasperlendrehen. „Ich konnte mir nichts darunter vorstellen“, sagt sie. Doch die Neugierde führte sie nach Berlin zu diesem Kurs. „Und da hat es mich gepackt. Das hat mich so fasziniert, dass ich eingestiegen bin in dieses Kunsthandwerk.“

Das ist nun zwei Jahre, viele Perlen und Schmuckstücke her. In Talheim hat sich Brigitte Ebe eine Werkstatt eingerichtet, in der immer kunstvollere, bunte und schraffierte Glasperlen entstehen. Sie kann das, was ein Anfänger niemals auf Anhieb könnte, mittlerweile aus dem Effeff. Beides, der Perldorn und der Glasstab müssen erhitzt und immer gedreht werden. Der Perldorn muss glühen und das Glas weich werden. Kurz bevor es dann zu schmelzen beginnt, wird es über den mit Trennmittel versehenen Perldorn aufgedreht. Ist das Glas aufgebracht, geht es darum, so lange zu drehen, bis die gewünschte Perlenform entstanden ist. Dann kommt das Stück in den Ofen, um herunter zu kühlen. Dies ist wichtig, da die Oberfläche der Perle wesentlich schneller abkühlt als ihr Kern. Ab einer bestimmten Größe würde die Perle sonst an der Luft zerspringen. Doch durch das Herunterkühlen wird dem Glas die Spannung genommen, es kann nicht so schnell zerbrechen.

Nach dem Abkühlen kommt die Perle mitsamt Perldorn in ein Wasserbad und wird dort vom Dorn gelöst. Der sogenannte Perlenkanal wird mittels einer Diamantfeile, eines Diamantbohrers oder eines Ultraschallgeräts gesäubert.

„Ich habe schon immer etwas Kreatives gemacht“, erzählt Brigitte Ebe. Schon als Kind entdeckte sie für sich das Basteln und machte zum Beispiel Fensterbilder. Später waren es Karten mit Motivstempeln oder Marmorierungen. Doch obwohl sie das Papier schon immer gereizt habe, fasziniert sie am Werkstoff Glas die Vielseitigkeit.

„Es gibt keine Begrenzung“, sagt sie und ihre Augen leuchten. Und sie erzählt von den unendlich vielen Verarbeitungstechniken, die sie sich in vielen Kursen bei den Perlenmachergrößen, zum Beispiel aus Amerika oder Canada, aneignete. „Jeder hat eine bestimmte Art, wie er die Glasperlen verarbeitet“, erklärt sie.

Ihre Spezialität sind organische Muster, Implosionstechnik (wenn das Glas innen zur Blume explodiert), figürliche Arbeiten (jetzt zur Jahreszeit passend zum Beispiel Schneemänner als Schlüsselanhänger) und Hohlperlen. Daraus entstehen dann ganz individuelle Schmuckstücke, allesamt Unikate, damit keine Frau einer anderen mit demselben Schmuckstück begegnen kann. Im Trend liegt derzeit die Verarbeitung von Silbergläsern, um mittels einer Flamme mit mehr Sauerstoff einen faszinierenden glänzenden Effekt zu erzielen.

Kurse in eigener Werkstatt

Brigitte Ebe hat schon viele Kurse gemacht, auch in Berlin, Stuttgart und Winterthur. Sie ist Mitglied im Verein Glasperlenspektrum und möchte jetzt ihr Wissen gerne auch weitergeben. In ihrer Werkstatt in Talheim gibt sie Grundkurse im Glasperlendrehen. Dann lernt ihre Schülerschaft wie sie damals die Grundtechniken, den Umgang mit einem Brenner und die Herstellung einfacher Grundperlen, „einfach die Basics, um Glas zu verarbeiten.“

Gearbeitet wird aber immer mit einer Schutzbrille, um sich vor dem hellen Licht und Glassplittern zu schützen. Außerdem hat Brigitte Ebe aus gesundheitlichen Gründen eine Absauganlage installiert.

Seit Brigitte Ebe Glasmacherin ist, muss sie sich keine Gedanken mehr machen über Geschenke, ob für eines ihrer vier Kinder (eine Tochter), für andere Verwandte oder Bekannte. Mit einer Kette aus Perlen oder mit einem Perlanhänger trifft Brigitte Ebe eigentlich immer ins Schwarze. Denn sie kann fast jeden Perlen-Wunsch erfüllen. (sz)