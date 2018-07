Anmeldung für Ferienprogramm läuft

Mit elf Angeboten bieten Vereine, Gruppen und Einzelpersonen in Talheim den Kindern auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm in den Sommerferien.

Den Auftakt macht, wie immer, am Donnerstag, 26. Juli, die evangelische Gemeindebücherei mit dem Bilderbuchkino „Wir feiern ein Bärenfest“. Am Montag, 30. Juli, lädt Renate Möst zu einem Werkelnachmittag ein. Am Mittwoch, August, heißt es, die Donauversinkerung“ mit dem Obst- und Gartenbauverein zu erkunden. Am Freitag, 17. August, findet die Verkehrserziehung durch die Polizei Tuttlingen statt, organisiert vom Schwäbischen Albverein.

Am Mittwoch, 22. August, bietet der Reitverein Pferdeparadies Haug Spiel und Spaß rund ums Pferd. Die Biker richten am Samstag, 25. August, erneut eine Adventure Night aus. Gleich zwei Angebote stehen am Samstag, 1.September, zur Auswahl. Entweder kann am Fischteich geangelt oder Spiele rund um die Feuerwehr gespielt werden. Am Montag, 3. September, bietet Reiner Frank einen „Gemüsechecker“-Kochkurs an, und am Dienstag, 4.September, heißt es bei der Krabbelgruppe „Wir kochen unser Süppchen“. Den Abschluss des Kinderferienprogramms bildet am Samstag, 8. September, erstmals das Angebot der Lupfengeister mit einem Tauschspiel in der Gemeinde unter dem Motto „Wer findet den besten Schatz“. (smü)