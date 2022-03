Angehende Notfallsanitäter retten „verletzte“ Spaziergänger

Am Forstnotfalltag üben angehende Notfallsanitäter in der Praxis das, was sie in der Theorie erlernt haben. Am vergangenen Donnerstag war es wieder soweit: Der Talheimer Ausbilder Martin Fleischer probte mit seinen Auszubildenden im dritten Lehrjahr den Ernstfall.

Für die künftigen Retter aus Lörrach und Bad Säckingen stellte das Gelände am Lupfen-Südhang eine echte Herausforderung dar. Die gelang in dem steilen, nahezu unwegsamen Gelände dann auch nur in Zusammenarbeit mit der Bergwacht, in dem Fall der Gruppe Fridingen-Donautal, mit ihrem Einsatzleiter Matthäus Schiele. Die Retter wurden beobachtet von den Praxisanleitern Elisa Stiegeler aus Lörrach und Christian Krause aus Bad Säckingen.

Die gedachte Sachlage war, dass es sich um zwei verletzte Spaziergänger handeln sollte. Eine Verletzung rührte von einem abbrechenden Ast her, der den Spaziergänger am Kopf getroffen hatte. Die zweite Person war in einen Dachsbau getreten und hatte sich eine Verletzung am Oberschenkel zugezogen. Pro „Verletztem“ bildete sich unter den Teilnehmern sofort nach Eintreffen am Einsatzort je ein Team, das die Verletzungssituation beurteilte. Das Opfer mit der Kopfverletzung sollte sich als bewusstlos und zu beatmen herausstellen. Für diese Behandlung musste ein Dummy herhalten.

Die Oberschenkelverletzung der zweiten Person sollte eine offene Fraktur sein, wofür sich ein Freiwilliger zur Verfügung stellte, der den „Schmerzen“ entsprechende Klagelaute von sich gab. Genau das verursachte bei den Notfallsanitätern, obwohl gespielt, einen gewissen Stresspegel. Alles sollte sicher, aber dennoch rasch, beinahe schon routiniert vor sich gehen. In Anbetracht der Verletzungen wurde der Einsatz eines Rettungshubschraubers erwogen, der die Verletzten mittels einer Winde von der Unfallstelle abholen sollte. Es stellte sich jedoch heraus, dass das nicht möglich war. In der realen Situation hätte der Helicopter auf der Wiese in der Nähe des Wanderparkplatzes am Lupfen landen können.

Die Verletzten also den Hang hinunter abseilen, das war die Aufgabe, nachdem die Patienten erstversorgt waren. Gesichert durch die Mitglieder der Bergwacht gelang auch das. Der Verletzte mit dem Oberschenkelbruch wäre nach 22 Minuten bereit gewesen, mit dem Rettungswagen zum Hubschrauber gefahren zu werden, beim zweiten Patienten mit der Kopfverletzung war das Abseilen nach 38 Minuten geschafft.

Ein super Ergebnis, waren sich Ausbilder Martin Fleischer, sowie die Praxisanleiter Elisa Stiegler und Christian Krause einig. Sie lobten das Handeln der künftigen Notfallsanitäter als symptomorientiert, zielgerichtet an den Bedürfnissen der Patienten, schnell und gut durchgeführt. Auch die Teilnehmer waren aus ihrer Sicht zufrieden mit dem Praxistag. „Es hat mich sehr gefreut, dass alles so gut geklappt hat“, sagte Naima Waßmer. „Die Zusammenarbeit überregional üben, das war super. Und es war schön, dass es so gut geklappt hat“, fand Esekiel Aigbokhaebholo. Für Giorgio Scalice war die Koordinationsaufgabe nicht alltäglich. „Die erschwerten Bedingungen waren mit der Bergwacht aber gut zu bewältigen“, stellte er fest. Tim Götz begriff durch den Praxistag auch, wie wichtig es ist, zu wissen, welche Organisation wie ausgestattet ist und was damit zu erreichen ist. Auch er fand dass die Zusammenarbeit im Team super geklappt habe.