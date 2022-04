1000 Bäume für 1000 Gemeinden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Talheimer Schulkinder der Klassen 2 bis 4 pflanzten 200 junge Bäume im Wald. „Naturschutz, CO2-Reduktion und Wald als Naturraum“ sind die Themen, die Schulleiterin Marianne Bernhard mit dem Schultag im Wald verbindet. Ideengeber war der Familienwart des Schwäbischen Albvereins, Marco Gola.

„In einem Gespräch mit Frau Bernhard habe ich erfahren, dass die Grundschulkinder teilweise wenig Berührungspunkte mit dem Wald haben. So kam die Idee, die Kinder selbst einen Wald anlegen zu lassen“, erklärt Gola. Schulleiterin Bernhard war gleich von der Idee begeistert, so habe man schließlich am Abend der Bürgerversammlung das Gespräch mit Revierförster Klaus Butschle gesucht und gleich alles abgestimmt. „Das ist die beste Art, den Wald zu erfahren. Die Kinder werden noch in vielen Jahren „ihre Bäume“ wachsen sehen.“, zeigt sich Bürgermeister Andreas Zuhl ebenfalls begeistert. Grundschule und Albverein planen auch zukünftig mit den Schulklassen, solche Waldpflanzaktionen durchzuführen.