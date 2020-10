Zwölf Turntalente dürfen jetzt neu ins Turnschul-Training

Bewegung in der Schillerschul-Sporthalle: Etwa 20 junge Talente waren beim Nachwuchswettbewerb am Tag des Talents am Wochenende am Start. Aufgrund der aktuellen Situation waren etwas weniger Anmeldungen als in den vergangenen Jahren zu verzeichnen.

Dennoch zeigten sich die Verantwortlichen sehr zufrieden mit dem Meldeergebnis sowie den Fähigkeiten der anwesenden Kinder. An insgesamt 14 Stationen zeigten diese ihre Fähigkeiten beim Rennen, Klettern, Springen, Balancieren, Stützen und Rollen. Je besser die Aufgaben erfüllt wurden, desto mehr Punkte gab es.

Vor der Siegerehrung wurden dem staunenden Publikum von den älteren Mädchen der Turnschule und den Liga-Mannschaften Übungen am Boden, Sprung, Schwebebalken und Reck dargeboten. Abteilungsleiter Wolfgang Widmann wies in seiner Ansprache darauf hin, dass das Fundament für solch großartige Leistungen in jungen Jahren bei den Kleinsten gelegt werde und es sich hierbei um eine der zentralen Inhalte der Stufe 1 der Turnschule handle.

Anschließend wurden bei den Jungs die Platzierungen der Jahrgänge 2013, 2014 und 2015 und bei den Mädchen der 2014, 2015, und 2016 geehrt. Alle Kinder erhielten eine Urkunde und eine kleine Stärkung. Zwölf neue Kinder wurden zum Schnuppertraining in die Stufe 1 der Turnschule eingeladen. Die Siegerehrung wurde von der Trainerin Aliz Grimm durchgeführt, die schon sehr gespannt ist, auf die neuen Kinder, die nach den Herbstferien zum ersten Mal ins Turnschul-Training kommen.