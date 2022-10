Zwölf neue Maschinisten für Löschfahrzeuge im Landkreis

Zwölf Feuerwehrmänner haben den Kreislehrgang Maschinist für Löschfahrzeuge mit Erfolg beendet. Sie stehen fortan bereit um Löschfahrzeuge sicher an die Einsatzstelle zu manövrieren und die Fahrzeuge vor Ort zu betreiben, schreibt Christian Schmid von der Freiwilligen Feuerwehr Spaichungen.

Ausgerichtet wurde der Kurs vom Landratsamt Tuttlingen organisierte Lehrgang bei der Feuerwehr Spaichingen. Während des drei Wochen dauernden Lehrgangs, den die ehrenamtlichen Feuerwehrleute abends und am Wochenende absolvierten, wurden vor allem Themen rund um die Feuerlöschkreiselpumpen behandelt.

Teil der 35 Stunden dauernden Fortbildung waren auch die richtige Bedienung motorbetriebener Geräte, das richtige Verhalten bei Alarmfahrten sowie hydraulische Grundlagen, die bei der Löschwasserförderung über lange Wegstrecken hinweg oder um Höhenunterschiede zu überbrücken zu beachten sind.

Die Lehrinhalte wurden in theoretischen Unterrichten vor allem aber auch praktisch vermittelt. So auch am letzten Lehrgangstag als die Teilnehmer eine Förderstrecke vom Stadtgebiet in Richtung Dreifaltigkeitsberg aufbauten und in Betrieb nahmen. Bei der Abschlussübung war eine Förderstrecke von 700 Metern mit 110 Höhenmeter zu überwinden. „Zum Einsatz kamen hierzu 42 Schläuche der Größe B und vier Feuerlöschkreiselpumpen“, berichtet Christian Schmid.

Die Kreisausbilder Christopher Stach (FF Wurmlingen), Alexander Innocente (Lehrgangsleiter, FF Spaichingen) und David Bihl (FF Spaichingen) konnten am Ende die Urkunde an die folgenden Teilnehmer überreichen: Michael Bühler, Leon Feld, Marc Single (alle FF Spaichingen), Fabian Gerster (FF Aldingen), Vinzenz Grießhaber (FF Buchheim), Heiko Klumpp (FF Denkingen), Jürgen Marth, Markus Mattes (beide FF Königsheim), Sven Pauly (FF Immendingen), Patrick Reizner (FF Gosheim), Ingo Wendling, Heiko Zepf (beide FF Wurmlingen).