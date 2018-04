Zweiter Bewerber für Egesheim ist Trossinger Martin Jung

Die Bürgermeisterwahl in Egesheim dürfte spannend werden, ebenfalls am ersten Tag der Bewerbungsfrist, am Karfreitag, hat der Trossinger Martin Jung seine Bewerbung eingeworfen. Der 47-Jährige möchte am 10. Juni Bürgermeister der Heuberggemeinde und Nachfolger Josef Bärs werden. Er ist damit nach Hans Marquart der zweite Bewerber.

Jung ist 1971, so teilt er mit, in Limburg an der Lahn geboren und in Neuhausen auf den Fildern aufgewachsen. Nach dem Abitur studierte er zunächst Physik und dann Politikwissenschaft im ersten Hauptfach sowie Philosophie und schloss mit Magister ab. Dann machte er eine Ausbildung zum Verpackungsmittelmechaniker in Alpirsbach, wo er in der Produktion und Produktionskontrolle tätig war. Seit 2010 lebt Jung in Trossingen, arbeitete bei Kraft-Druck (zuvor Efka) als Verpackungsdesigner und ist seit 2016 in einem kleinen Verpackungsunternehmen im Bereich Technik und Qualitätsmanagement tätig.

Den Heuberg kenne er durch seine Wanderleidenschaft seit 20 Jahren, so sagt er, Egesheim und Reichenbach habe er nach den Berichten über die anstehende Bürgermeisterwahl angeschaut und sich informiert. Für ihn, so sagte er auf unsere Nachfrage, ist die Kandidatur und das angestrebte Bürgermeisteramt eine Gelegenheit seine Qualifikation durch das Politikstudium anzuwenden, um etwas von bleibendem Nutzen für Menschen zu schaffen.

Der parteilose Jung ist ledig und hat keine Kinder, kenne aber die Situation von klassischen und alleinerziehenden Familien durch seinen Freundeskreis sehr gut. „Bleibender Nutzen“, das ist für Jung der Erhalt von Kindergarten und Grundschule in Kooperation mit Reichenbach und „Maßnahmen, um die Lebensqualität im Ort für Menschen aller Altersgruppen zu erhalten und zu verbessern. Nach meinem Einruck haben Bürgermeister und Gemeinderat in den vergangenen Jahren sehr gute Arbeit geleistet. Ich möchte das gerne weiterführen“, so schildert Jung sein Motiv, sich zu bewerben.

Die Bewerbungsfrist läuft bis Mitte Mai.