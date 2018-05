Zweiter Bauabschnitt an Hauptstraße startet kommende Woche

Von Corinna Wolber

Es ist die Zeit von Dauerwelle und Karottenjeans, von Schweißbändern, Schulterpolstern und Kir Royal. In den Charts läuft die Neue Deutsche Welle rauf und runter, und die Jugend: geht aus. Vor allem in den 1980er-Jahren kommt in der Region praktisch niemand zwischen 16 und 36 am „Feuerstein“ in Scheer und an der „Schwabengrotte“ in Bingen vorbei; die Discotheken sind Kult. Und der dauert an: Am 4. November steigt in der Sigmaringendorfer Donau-Lauchert-Halle eine große Revival-Party – die Organisatoren rechnen mit mehreren Hundert Besuchern ...