Zwei Vereine pflegen wieder den Schanzenhang

Orchideen, Enzian, Silberdistel und Co können nun wieder wachsen. Dafür sorgten ein Schwung Helfer von NABU und Schwäbischem Albverein Spaichingen. Am 22. Oktober wurde zunächst der Sprunghang der ehemaligen Spaichinger Skischanze mit dem Freischneider gemäht. Eine Woche später rückten 16 Helfer im Alter von 3 bis über 80 Jahren bei schönstem Herbstwetter an, um den Hang abzurechen.

Das Mähgut wurde mit Gabeln in den bereitgestellten Anhänger geladen. Die jüngeren Teilnehmer hatten ihren Spaß beim Gras stampfen. Das Mähgut war dieses Jahr relativ trocken und so ging es schnell voran. Nach knapp zwei Stunden konnte schon zum gemütlichen Teil übergegangen werden. Bei Getränken und Brezeln ließen die Teilnehmer den Vormittag ausklingen. Jetzt finden die dort vorkommenden seltenen Pflanzen wieder optimale Bedingungen für ihr Wachstum. Vielen Dank an die fleißigen Helfer.