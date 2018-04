Zwei Tote nach Zusammenstoß mit Holzlaster

Zu einem tragischen Verkehrsunfall mit zwei Toten ist es am Montag kurz nach Mitternacht auf der Kreisstraße zwischen Schömberg und Ratshausen gekommen.

Ein mit zwei Personen besetzter Wagen befuhr laut Polizei die K 7170 von Schömberg in Richtung Ratshausen. Aus noch unbekannter Ursache geriet er in einer Rechtskurve auf die Gegenspur und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen entgegenkommenden Langholz-Sattelzug.

Die beiden Insassen des Pkw im Alter von 37 und 50 Jahren wurden in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und sofort getötet. Der 26 Jahre alte Sattelzugfahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Unfallfahrzeuge wurden sichergestellt. Die Feuerwehren aus Schömberg und Ratshausen waren mit 33 Einsatzkräften vor Ort. Vom Rettungsdienst waren drei Rettungswagen, drei Notärzte sowie der Rettungsdienstleiter eingesetzt.

Der Sachschaden am völlig zerstörten Auto beläuft sich auf 8000 Euro. Am Langholzlaster entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

ie Kreisstraße war für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt.