Zwei Spaichinger Listen fürchten um Neutralität

Steuert Spaichingen wegen der Neutralitätsverpflichtung oder rechtlichen Gründen auf eine Anfechtung der Kommunalwahl hin, noch bevor sie überhaupt stattgefunden hat? Mehrere Vorkommnisse bringen jedenfalls einige der Spaichinger Listen auf. Es sehe fast so aus, als ob „bürgermeisterfreundliche“ Listen unterstützt, kritische torpediert würden. Wir haben alle Listen und den Bürgermeister, der nicht antwortete, dazu befragt:

- Bürgermeister Schuhmacher bemühte sich sehr, einem weiteren Kandidaten die Aufnahme auf den Wahlzettel der SPD zu ermöglichen und zwar am 33. Tag vor der Wahl. Die Wählervereinigung Pro Spaichingen zitiert dazu dem Paragrafen 18 der Kommunalwahlordnung: „Der Wahlausschuss prüft die eingegangenen Wahlvorschläge und beschließt über ihre Zulassung oder Zurückweisung spätestens am 52. Tag vor der Wahl.“ Die SPD, Vorsitzender Enrico Becker, hält dagegen: Einzig relevant sei, dass der Bewerber zum Wahltag wählbar, also eingebürgert, sei – und das sei der Fall.

- Bürgermeister Schuhmacher lädt den Grünen-Politiker und Tübinger OB Boris Palmer zu einer Vortragsveranstaltung am 7. Mai in die Stadthalle ein. Eine Veranstaltung im Wahlkampf, die nicht mit den örtlichen Grünen abgesprochen wurde.

Das findet bei keiner der Spaichinger Listen Unterstützung, wohl aber eine „Kandidatenvorstellung“, die der Bürgermeister organisiert. Grüne und Pro Spaichingen haben abgesagt. Gründe: Es gibt schon die traditionelle Podiumsdiskussion der Presse, befürchtete Einflussnahme des Bürgermeisters (so Alexander Efinger, Grüne), die Befürchtung, einen Wahlanfechtungsgrund zu provozieren (Markus Wissmann, Pro Spaichingen). Nicht alle Freien Wähler finden die Veranstaltung gut, so Manfred Cirzel, einige aber schon, man mache mit, ebenso die FDP, so Leo Grimm. Uli Braun von der CDU begrüßt „Möglichkeit der Kandidatinnen und Kandidaten, sich vorzustellen,“ er befürworte sogar eine dauerhafte Etablierung.

In Spaichingen haben die Aktivitäten Schuhmachers noch eine andere Komponente: Nach einer Veranstaltung mit Minister Untersteller 2015 im Gymnasium wurden fortan alle politischen Veranstaltungen in städtischen Gebäuden verboten. Der CDU-Stadtverband war davon am meisten betroffen. Zum Beispiel konnte die CDU im Wahlkampf 2017 Annegret Kramp-Karrenbauer nicht in die Stadthalle einladen. Eine Auflösung der Verbotsregelung habe er bereits bei der Hauptversammlung gefordert, so Braun.

- Den augenfälligsten Vorgang in einem heißer werdenden Wahlkampf mit Beteiligung der Stadt schildert Pro Spaichingen auf seiner Facebookseite: Am 14. April, also dem ersten Tag der erlaubten Plakatierung, hängte der Bauhof die PS-Banner – teils von Privatgrund – ab und brachte sie in den Bauhof. Die Begründung: Sie entsprechen nicht den Vorschriften zu Plakatierung.

Es folgten einige E-Mails und Telefonate, wobei Pro Spaichingen von der Bauamtsleiterin und dem Ordnungsamtsleiter an Bürgermeister Schuhmacher verwiesen wurde. Der war jedoch im Urlaub, telefonisch aber zu erreichen. Bauamtsleiterin Petra Schmidtmann-Deniz unterschrieb am 16. April eine „Rechnung“, so der Titel, über 105,50 Euro für die Aufwendungen des Bauhofs. „Die Werbeplakate können nach Geldeingang im Betriebshof abgeholt werden.“

„Kein rechtsstaatlicher Vorgang

Pro Spaichingen moniert nun: Dies war kein rechtsstaatlicher Vorgang. Bei einer Ordnungswidrigkeit hätte die Liste angeschrieben werden müssen mit dem Hinweis, um welche Ordnungswidrigkeit es sich handle und vor allem dem Hinweis auf den Rechtsweg. Es sei keine Eile und keine Gefahr im Verzug gewesen.

Schuhmacher hatte, so unsere Recherchen, im Verlauf der Diskussion eine Ausnahmeregelung für die Banner angeboten, für den Fall, dass sich die anderen „Wahlbewerber nicht benachteiligt fühlen“. „Unverzügliches Entfernen“ sei geboten gewesen, weil die Banner an „verkehrstechnisch neuralgischen Stellen“ gehangen hätten.

Falsch, sagt Pro Spaichingen, sie seien nahezu am selben Ort gehangen wie vergangenes Mal auch, damals unbeanstandet. Und: Nach Abhängen habe eine karitative Organisation praktisch gleich große Banner genau dort aufgehängt.

Sich an die Größenregeln halten, mussten auch die Freien Wähler, allerdings sei der Hinweis, dass A0-Plakate im öffentlichen Raum nicht erlaubt sind, „aus unseren Reihen“ gekommen, ebenso der Hinweis, dass ein Banner nicht zulässig sei, weshalb man im ersten Fall die Plakate nicht aufgehängt und das Banner abgehängt habe, bevor die Stadt einschritt, so Manfred Cirzel.

Die CDU sieht die Frage pragmatisch: „Bei Unklarheiten spricht man mit dem Ordnungsamt und bereinigt dann im Gespräch miteinander die Sache“, so Uli Braun.

Grüne zu Palmer-Einladung durch Bürgermeister: Unerwünschte Wahlkampfhilfe

Die Stadt Spaichingen hat in der aktuellen Wahlkampfphase den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Bündnis 90/Die Grünen) nach Spaichingen eingeladen. Das Thema lautet: „Den sozialen Frieden erhalten – Wohnungsnot, Flüchtlinge, Populismus – was antwortet Boris Palmer?“ Auf der Einladung des Spaichinger Bürgermeisters steht: „Erleben Sie ihn, den Oberbürgermeister der Stadt Tübingen“. Zu dieser Einladung eines prominenten Grünen Politikers in der heißen Phase des Wahlkampfs positioniert sich der Spaichinger Grünen-Stadtverband so:

„Auf Parteitagen, in den sozialen Medien, in den Talkshows und an Rednerpulten ist Boris Palmer ein gern geladener Gast, der pointiert und oft auch für die eigene Partei provozierend seine Position vorträgt. Diese Wahlkampfhilfe durch das Rathaus ist aber aus zweierlei Gründen nicht angemessen“, schreibt Grünen-Sprecher Hermann Polzer.

„1. Stadt und öffentliche Institutionen sollten sich in der heißen Wahlkampfphase mit eigenen politischen Veranstaltungen aus dem Wahlkampf heraushalten.

2. Bürgermeister Schuhmacher hat 2015 (Wahlkampfveranstaltung mit Landesumweltminister Franz Untersteller) festgelegt: „Für die Zukunft weise ich darauf hin, dass wir in städtischen Gebäuden keinerlei politische Veranstaltungen wünschen.“

Hermann Polzer weiter: „Ein solches Unterfangen zugunsten einer einzelnen politischen Gruppe werten wir als Wahlkampfhilfe, die gegen das Neutralitätsgebot verstößt. Die Stadt Spaichingen als Veranstalter für Vortrag und Diskussion mit dem Grünen Boris Palmer im Wahlkampf lehnen wir entschieden ab.“ (pm)

Neutralität und Sachlichkeit

Immer wieder gibt es Verfahren zum Thema Neutralität von Beamten und staatlichen Organen. Dabei wird vor allem auf das verschärfte Neutralitätsgebot in heißen Zeiten des Wahlkampfes hingewiesen. Das Kommunalwahlgesetz verpflichtet in Paragraf 15 die Wahlorgane – also auch den Wahlausschuss – zu Folgendem: Die Mitglieder der Wahlorgane, ihre Stellvertreter und Schriftführer sind zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amts (...) verpflichtet.“ Zudem gibt es das Sachlichkeitsgebot für Organe. (abra)