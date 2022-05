Zwei Schülerinnen der Realschule gewinnen ersten Preis

Bei der 64. Auflage des Schülerwettbewerbs „Komm heraus mach mit“ haben die Schülerinnen Jolina Bunz und Lena Meßmer von der Realschule Spaichingen den ersten Preis gewonnen. Außerdem gab es zweite und dritte Preise für Spaichinger Realschüler. Insgesamt hatten sich mehr als 2000 Schüler aus 154 Schulen an dem Wettbewerb beteiligt, heißt es in einer Mitteilung.

Die Klasse 10c der Realschule Spaichingen arbeitete im Kunstunterricht unter Leistung von Simone Schilling-Scharm zum Thema „Meere in Gefahr – Welche Bedeutung haben die Meere für uns?“. Die Schüler und Schülerinnen überlegten sich inhaltlich passende Aspekte zu dem Thema, nahmen Stellung dazu und übersetzten ihre Ideen, unter Berücksichtigung ästhetischer Gestaltungskriterien, in eine Acrylmalerei. Wichtig dabei war, die eigene Meinung klar verständlich in eine Bildsprache zu übersetzen

Durchgesetzt haben sich die Zehntklässlerinnen gegen insgesamt fast 900 eingereichte Plakate. Zum wiederholten Mal nahmen zwei Schülerinnen der Spaichinger Realschule erfolgreich an dem Wettbewerb teil, ihre Leistung wurde mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Der erste Preis ging an Jolina Bunz und Lena Meßmer, die beiden je eine Silbermünze und 400 Euro zur freien Verwendung erhielten, da die traditionelle Städtereise für die Sieger coronabedingt abgesagt wurde.

„Ich hätte nie damit gerechnet, einen ersten Preis zu erhalten. Darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut“, sagte Lena Meßmer. Auch für Jolina Bunz kam die Auszeichnung offenbar überraschend. „Ich hatte nichts erwartet. Es fühlt sich unerwartet, aber trotzdem toll an.

Den zweiten Preis erhielten Alea Grund, Julia Honeker und Laura Schwarz. Für sie gibt es einen Rucksack aus Lastwagenplanen der Lederschmiede – ein Unikat, das eigens für den Wettbewerb hergestellt wurde.

Den dritten Preis erreichten Nils Beck, Marie Bossmann, Tom Conzelmann, Marie Lang und Sina Mattes. Sie bekommen eine Upcycling-Bauchtasche aus Airbags.