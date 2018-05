Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung der K5545 in die B14 sind am Sonntagabend zwei Personen leicht verletzt worden.

Die beiden Autos fuhren hintereinander auf der Kreisstraße und wollten nach dem Kreisverkehr auf die B14 in Richtung Rottweil abbiegen. Vorne fuhr eine 25-jährige Frau mit ihrem Skoda. Sie hielt an der Einmündung in die Bundesstraße an, weil Querverkehr kam, berichtet die Polizei. Der ihr nachfolgende Mitsubishi-Fahrer passte einen Moment nicht auf und krachte dem wartenden Skoda ins Heck. Die 25-Jährige und ihr Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 10 000 Euro, schätzt die Polizei. Die Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.