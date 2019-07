Zwei knappe Niederlagen für die Spaichinger Badgers

Die Spaichinger Badgers haben in der zweiten Inlinehockey-Bundesliga Süd zwei Niederlagen hinnehmen müssen. In Freiburg verloren die Primstädter 6:7, daheim gegen Kassel mussten sie sich im Penaltyschießen 9:10 geschlagen geben.

Das Spiel in Freiburg in der bandenfreien Jahnturnhalle begann mit stark aufspielenden Beasts, die nach vier Minuten durch Trenkle in Führung gingen. Doch die Gäste spielten gut mit, lagen nach zwei Dritteln durch Tore von Marcel Thomé, Kapitän Uwe Bisceglia und Julian Sauter bei einem Gegentreffer von Falb 3:2 in Führung.

Spannend das 3. Drittel: Freiburg zog auf 7:3 davon. Doch die Spaichinger gaben noch nicht auf und verkürzten in den letzten drei Minuten mit drei Toren auf 6:7. Zu mehr reichte es aber nicht mehr. Assistenztrainer Fabian Mauthe: „Wir haben auf Augenhöhe gespielt und hätten das Spiel gewinnen müssen. Chancen hatten wir mehr als genug.“

Am Tag darauf gastierte der Tabellenzweite Kassel Wizards in der RVS-Arena. Nach dem ersten Drittel hieß es 2:2, für Spaichingen trafen die Schlenker-Brüder Vincent und Raphael.

Die Pausenansprache beider Trainer musste wohl Richtung Offensivverhalten gegangen sein, denn es entwickelte sich ein torreicher Schlagabtausch beider Mannschaften. Meistens legten die Hessen vor, Spaichingen glich aus. Kurz vor Drittel-ende gelang Leo Krebs das 7:6 für die Hausherren.

Als Vincent Schlenker im Schlussdrittel auf 8:6 erhöhte, ließ bei den Badgers etwas die Konzentration nach. Die Strafe folgte auf den Fuß: Kassel schoss drei Tore in Folge und ging fünf Minuten vor Schluss 9:8 in Führung. Dann tankte sich Routinier Benjamin Tabor durch und erzielte das 9:9. Es ging ins Penaltyschießen. Nach etlichen gehaltenen Penaltys gelang dann Heinrich der 10:9-Siegtreffer für Kassel. Raphael Schlenker nach dem Spiel: „Es war fast wie in Freiburg. Wir hatten viele gute Chancen, aber die Verwertung war nicht gut. Daran müssen wir arbeiten. Aber ein Punkt ist besser als keiner.“

Weiter geht es an diesem Wochenende mit zwei Auswärtsspielen in Bayern: am Samstag in Deggendorf gegen die Pflanz und am Sonntag gegen die Attinger Wölfe.