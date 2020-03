Zwei Autos gerammt und abgehauen

Ein Unbekannter hat laut Polizeibericht am Samstagabend in der Gartenstraße in Spaichingen zwei parkende Autos gerammt. Danach machte er sich aus dem Staub.

Wie ein Zeuge der Spaichinger Polizei am Abend mitteilte, sei ein Auto kurz nach 20 Uhr mit hoher Geschwindigkeit durch die Straße gefahren. Plötzlich habe es einen dumpfen Knall gegeben. An einem Audi A4, der am rechten Straßenrand parkte, stellte die Polizei einen Schaden von 2000 Euro fest, an einem weiteren Audi A3 wurde ein Schaden von 300 Euro hinterlassen.

Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei Spaichingen unter 07424 / 9318-0 entgegen.