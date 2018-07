Zwei aus Drei: TVS-Jugend feiert Aufstiege

Für die Handballer des TV Spaichingen ist die vergangene Saison besonders erfolgreich verlaufen. Bei den Aktiven schafften sowohl die beiden Herrenteams den Aufstieg in die Bezirksliga und -klasse, als auch die Damen, die künftig auf höchster Bezirksebene (Bezirksliga) um Punkte und Platzierungen kämpfen.

Garniert wurde dieses Abschneiden durch die Erfolge der Jugendmannschaften. Mit der A- und C-Jugend werden zwei Nachwuchsteams in der neuen Runde auf Verbandsebene spielen. Die älteste Jungen-Mannschaft qualifizierte sich für die Württembergliga, die C-Junioren starten in der Landesliga. „Das ist ein großer Erfolg für uns“, sagt Spaichingens Abteilungsleiter Michael Merkt. Zwar hätte der TVS in den vergangenen vier, fünf Jahren immer mindestens eine Mannschaft in einer Liga des Handballverbandes Württemberg gehabt. Den Sprung auf die Verbandsebene zu schaffen, sei aber deshalb „kein Selbstläufer. Das Niveau ist hoch“, sagt Merkt.

Nach dem Ende der Saison 2017/18 hatten für die Jugendmannschaften, die sich für eine Spielklasse auf Landes- oder Verbandsebene qualifizieren möchten, die Qualifikationsspiele begonnen. Nach den Spielen auf Bezirksebene, in denen sich der TVS in drei Altersklassen durchsetzte, ging es für die männlichen A-, B- und C-Jugendlichen auf Verbandsebene weiter.

A-Jugend steigt in Württembergliga auf

Die A-Jugend qualifizierte sich als eine der ersten beiden Teams eines Viererturniers für die Württembergliga. Gegen die SG Hofen/Hüttlingen (13:11) und den TV Mundelsheim (18:7) wurden Siege eingefahren. Zusammen mit dem 11:11 gegen die SG Unter Fils reichte dies, um den Aufstieg zu sichern.

Als Dritter der bezirksinternen Qualifikation hatte sich die C-Jugend für die nächste Runde qualifiziert. In dieser Altersklasse ist der Modus anders als in der A- und B-Jugend. Die Teilnehmer für die Württemberg- und Landesliga werden in acht Vierergruppen ausgespielt. Der jeweils Erstplatzierte qualifiziert sich für die Württembergliga, der Zweit- und Drittplatzierte für die Landesliga. Der TV Spaichingen spielte gegen die JSG Neckar-Kocher, H2Ku Herrenberg und den HC Oppenweiler-Backnang. Ein Sieg in diesem Turnier gegen den HC Oppenweiler-Backnang reichte den Primstädtern zur Qualifikation für die Landesliga.

„Wir sind stolz, dass sich zwei unserer Jugendmannschaften für eine höhere Spielklasse auf Verbandsebene qualifizieren konnten und freuen uns, in der nächsten Hallenrunde hochklassigen Jugendhandball mit attraktiven Gegnern in Spaichingen bieten zu können“, sagte Merkt.

TVS mit allen Jugendteams im Bezirk dabei

Mit den B-Junioren war ein drittes Team des TVS ins Rennen um einen Platz auf Verbandsebene gegangen. Zunächst gelang es den Spaichingern, den Abgang der beiden Auswahlspielern Elias Huber und Johannes Roscic (beide JSG Balingen-Weilstetten) zu kompensieren. Die Mannschaft setzte sich im Bezirk durch. Auf Verbandsebene erwischte die B-Jugend aber eine schwere Gruppe. Nach Niederlagen gegen die HSG Langenau/Elchingen und die SG BBM Bietigheim sowie Siegen gegen Altensteig und Nürtingen blieb eine Restchance auf den Aufstieg. Als Dritter der ersten Runde musste der TVS gegen die anderen Drittplatzierten der ersten Runde antreten. Weil sich in diesem Jahr nur drei Mannschaften aus Württemberg für die BW-Oberliga qualifizierten, reichte dem ersatzgeschwächten TVS der dritte Platz in der zweiten Qualifikations-Runde nicht mehr.

Auch wenn die B-Junioren den Sprung auf die HVW-Ebene verpassten, ist der TVS im Jugendbereich gut aufgestellt. „Jede Altersklasse ist mindestens mit einer Mannschaft besetzt“, sagt Merkt, der für die Spaichinger ein Alleinstellungsmerkmal ausgemacht hat. „Wir sind der einzige Verein, der es schafft, alle Jugendmannschaften mindestens auf Bezirksebene zu haben“, ist der Abteilungsleiter stolz auf die gute Arbeit, die die Basis für weitere Erfolge ist. Die Spaichinger Aktiventeams sind mit vielen Eigengewächsen bestückt.