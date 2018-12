Zusammenstoß an Dreifaltigkeitsbergstraße - 25.000 Euro Schaden

Eine 64-jährige Citroen-Fahrerin hat am Montag gegen 19.15 Uhr an der Kreuzung der Dreifaltigkeitsbergstraße mit der Gartenstraße eine 58-jährige VW-Fahrerin übersehen. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von 25 000 Euro.

Die 64-jährige befuhr laut Polizei mit ihrem Citroen die Gartenstraße von der Hochsteigstraße her kommend in Richtung der Dreifaltigkeitsbergstraße. An der Kreuzung mit der Dreifaltigkeitsbergstraße übersah sie die vorfahrtsberechtigte Golf-Fahrerin.