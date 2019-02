Zunft freut sich auf viele Besenwirtschaften

So viele Besenwirtschaften wie noch nie – zur Fasnet öffnen die Spaichinger Gastronomen wieder ihre Türen für feierlustige Narren. Die Zunft Deichelmaus alleine arbeitet mit 16 Lokalen rund um die Hauptstraße zusammen. „Das sind die offiziellen Besenwirtschaften, die einige Grundkriterien befolgen“, erläutert Steffen May, Vorsitzender der Zunft. In jeder dieser Gaststätten wird beispielsweise ein DJ oder eine Live-Band spielen. „Einfach nur eine CD reindrücken, geht nicht“, sagt May.

Eine Vorgabe gibt die Zunft auch bei der Getränkekarte. So müssen die offiziellen Besenwirtschaften mindestens ein nicht alkoholisches Getränk anbieten, das weniger kostet als das billigste alkoholische Getränk, „aber das ist mittlerweile schon gang und gebe.“ Die Zunft arbeitet verstärkt an der Kooperation mit den Gaststätten. Es soll keine Konkurrenz geben, vielmehr will May, dass gemeinsam an dem Ziel gearbeitet wird, mehr Menschen nach Spaichingen zu locken. Dazu wurde beispielsweise ein Video geschnitten, das den Besuchern die Besen vorstellt.

Die Arbeit lohne sich, sagt May; so viele Gaststätten anbieten zu können, sei einzigartig. Zur Fasnet wird jedoch in noch mehr als diesen 16 Bars gefeiert – zum Beispiel in der Passione Espresso Bar, gegenüber vom Marktplatz. „Wir haben es einfach verpasst, uns bei der Zunft zu melden. Mein Mann ist nicht aus Spaichingen und weiß nicht, wie wichtig die Fasnet ist“, lacht Besitzerin Michelina Caruso. Zur nächsten Fasnet wollen sie und ihr Mann Nicola Mastrocesare unbedingt zu den offiziellen Besen gehören.

Die Café-Bar gibt es jetzt seit genau einem Jahr, trotzdem würden einige Spaichinger sie noch nicht kennen, sagt Caruso. „Wir verstehen uns als Pub. Wir wollen jüngere Menschen ansprechen, sind aber offen für Gäste aller Altersgruppen und aller Nationalitäten.“ Einmal im Monat veranstaltet die Bar einen Party-Abend mit einem bestimmten Motto. Egal ob Latino-Nacht oder Techno-Feier, Caruso will den Spaichingern hin und wieder eine Möglichkeit zum Tanzen bieten. So auch am Schmotzigen Donnerstag, wenn der Spaichinger DJ Munèz klassische Fasnet-Songs auflegt.