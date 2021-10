Zu wenige Sängerinnen und Sänger: Liederkranz Spaichingen ist im Moment nicht singfähig

Der Liederkranz Spaichingen sei augenblicklich wegen der geringen Zahl an Sängerinnen und Sängern nicht mehr singfähig, so der Vorsitzende Rudi Irion bei der 184. Jahreshauptversammlung in der Stadthalle Spaichingen – coronabedingt über zwei Geschäftsjahre, nämlich 2019 und 2020. Deshalb könne der Chor auch nicht mit der Probenarbeit beginnen.

Einige Sängerinnen und Sänger seien durch den langen Probenausfall stimmlich indisponiert und auch durch die lange Kontaktarmut verunsichert. Auch der hohe Altersdurchschnitt fordere seinen Tribut. Es bedürfe größter Anstrengungen, neue Mitglieder für den Chor zu gewinnen, um seinen Fortbestand zu sichern. Doch habe der PrimA-Chor die lange Singpause relativ gut überstanden und probt seit September wieder.

Im Herbst 2019 habe der PrimA-Chor, verstärkt durch einige Sänger des gemischten Chores, die Partnerstadt Sallanches besucht, wo er zusammen mit dem dortigen Chor ein gut besuchtes Konzert in der Kirche St. Jacques aufführte. Ein weiterer Höhepunkt sei das Konzert des gemischten Chores gewesen, das kurz vor Ausbruch der Pandemie, im Edith-Stein-Haus stattfand und den Zuhörern ein abwechslungsreiches an Chormusik bot.

Ein Ausblick auf Veranstaltungen des Jahres 2022 sei nicht einfach, da mah nicht wisse, wie sehr das Leben von Corona abhängig ist. So musste ein geplantes Adventskonzert wegen der zu kurzen Vorbereitungszeit abgesagt werden. Der PrimA-Chor wird im Mai in der Aula des Gymnasiums ein Konzert geben. Wenn der Weihnachtsmarkt stattfindet, wird der Liederkranz wieder mit seiner Hütte dabei sein.

Die zweite Vorsitzende des Liederkranzes, Luitgard Bürkle, verlas den Bericht der erkrankten Schriftführerin Gerlinde Wagner. Bedauerlich sei, dass Gerlinde Wagner aus familiären Gründen nicht mehr bereit ist, für eine Wiederwahl sich zur Verfügung zu stellen.

Kassiererin Eva Bader vermeldete in ihrem Bericht in ihrem Bericht ein leichtes Plus nach den zwei Corona-Jahren.

Inzwischen war auch Bürgermeister Markus Hugger eingetroffen. Vorstand Rudi Irion bedankte sich dafür, dass er nach Abstimmung mit Gemeinderat und Stadtverwaltung bereit war, die Nebenkosten von 2020 für das Probelokal in Höhe von 1013 Euros zu übernehmen. Bürgermeister Hugger erbat die einstimmig erteilte Entlastung der Vorstandschaft.

Der Punkt Wahlen ding dank der guten Vorbereitung durch die Vorstandschaft zügig über die Bühne. Der erste Vorstand Rudi Irion, seine Vertreterin Luitgard Bürkle und Kassiererin Eva Bader wurden wiedergewählt. Da sich unter den Anwesenden kein Bewerber für das Amt des Schriftführers finden ließ, wird Gerlinde Wagner gebeten, dieses Amt weiterzuführen bis eine Lösung gefunden wird. Die übrigen gewählten Ausschussmitglieder nahmen die Wahl an.

Geehrt wurden folgende Sägerinnen und Sänger des Prim A-Chores: für zehn Jahre aktives Singen: Lilo Aicher, Eva und Uwe Bader, Joe Engenhart, Sylvia Irion, Sabine Joos, Nico Pieper, Monika Schneider, Anette Villing und Ingrid Wenzler.

Folgende Fördermitglieder wurden geehrt: Maria Hirner (70 Jahre Vereinszugehörigkeit), Karl Dreher (60 Jahre), Eugen Forschner und Horst Müller je 50 Jahre, für 40 Jahre: Horst Klein, Wilfried Oberist, Hugo Reber, Judith Schlierer, Irmgard und Klaus Wurst.

Im Auftrag des Chorverbands SBH ehrte Rudi Irion Elsbeth Weber und Gisela Schmollack für 40 Jahre aktives Singen, Bernadette Obermeier und Hajo Harttung für 30 Jahre.

Bevor Rudi Irion offiziell die Versammlung beendete, entschädigte Katalin Theologitis die Anwesenden dafür, dass sie den ganzen Abend auf Chormusik verzichten mussten, mit zwei Klavierstücken.