„Ziel ist ein ambulantes Gesundheitszentrum“

Die angekündigte Klinikschließung in Spaichingen wirft zahlreiche Fragen nach dem Warum auf. Einige Fragen sind bereits beantwortetet, andere aber noch nicht. Hier Antworten auf weitere Fragen an Landrat Stefan Bär.

Wird oder wurde in Tuttlingen investiert, um die Notfallversorgung auf dem gesetzlichen Stand zu halten?

In Tuttlingen waren keine zusätzlichen Investitionen notwendig, um die Vorgaben der Basisnotfallversorgung nach dem Konzept der gestuften Notfallversorgung erfüllen zu können.

Wer bezahlt nur noch mit Abschlägen, wenn die neuen gesetzlichen Standards nicht eingehalten werden? Die Kassen?

Grundsätzlich sieht die Krankenhausfinanzierung vor, dass die Betriebskosten von den Krankenkassen und die Investitionskosten von den Ländern getragen werden. Man spricht in diesem Zusammenhang von dem Prinzip der Dualen Krankenhausfinanzierung. Ambulante Leistungen sowie Leistungen im Bereich der Notfallversorgung werden mit der Kassenärztlichen Vereinigung abgerechnet. Die finanziellen Abschläge für die Nichtteilnahme an der Notfallversorgung werden ab Januar 2019 mit einem Abschlag beim DRG-Entgelt, also bei jeder stationären Rechnung, berücksichtigt.

Was bedeutet „Die Aberkennung der Notfallversorgung“? Oder anders gefragt: Hätte man das in Spaichingen durch Investitionen auffangen können?

Aberkennung der Notfallversorgung heißt, dass die gesetzlichen Vorgaben, welcher der Gemeinsame Bundesausschuss normiert hat, nicht erfüllt werden. Es ist also nicht eine Art Verwaltungsakt erforderlich, sondern die Konsequenzen ergeben sich kraft Gesetz. Es ist kein realistisches Szenario vorstellbar, bei dem in Spaichingen die personellen, technischen und strukturellen Voraussetzungen für die Basisnotfallversorgung geschaffen werden können. Dies ist primär keine Frage des Geldes, sondern die Erfahrungen, insbesondere aus der Chefarzt-Nachfolge Dr. Sauer, zeigen, dass die notwendigen Köpfe in Qualität und Quantität für eine 24/7-Versorgung nicht gewonnen werden können.

Gibt es auch Überlegungen seitens des Ministeriums, den Standort Tuttlingen nicht halten zu wollen? Oder anders gefragt: Tuttlingen bleibt langfristig erhalten, oder?

Das Sozialministerium sieht einen zentralen Krankenhausstandort mit 300 Planbetten heute und in Zukunft als bedarfsgerecht und damit notwendig für die Versorgung der Bevölkerung des Landkreises Tuttlingen an. Tuttlingen bleibt langfristig erhalten.

Warum hat das Gesundheitsministerium überhaupt einen solchen Einfluss? Wer bezahlt was im Krankenhaussektor allgemein und in Tuttlingen/Spaichingen im Besonderen?

Da das Sozialministerium nach dem Grundsatz der Dualen Krankenhausfinanzierung für die Investitionskosten, gerade für bauliche Maßnahmen, verantwortlich ist, liegt es auf der Hand, dass es vor allem über das sogenannte Landeskrankenhausbauprogramm auch Einfluss auf die zukünftige bauliche, strategische und strukturelle Entwicklung der einzelnen Krankenhäuser nimmt – wer bezahlt, der bestellt!

Warum kann man den Standort Spaichingen nicht über Chefarzt-Abordnungen aus Tuttlingen sichern?

Wir haben dies intern sehr intensiv diskutiert und halten diesen Weg unter den strengen qualitativen und strukturellen Vorgaben, die für Krankenhäuser gelten, aber auch unter forensischen Gesichtspunkten für nicht verantwortbar. Dr. Kotzerke hat klar erklärt, dass er dafür nicht zur Verfügung steht. Ein solches Vorgehen ist bereits vor fünfzehn Jahren beim Betrieb der Frauenklinik an zwei Standorten durch einen Chefarzt und Abordnung nach kurzer Zeit gescheitert und ist auch heute nicht zielführend.

Bezahlt der Landkreis den Ärzten genau so viel wie woanders?

Wir zahlen unseren Mitarbeitern, im Gegensatz zu vielen unserer Wettbewerber, nach TVÄD bzw. TVÖD. In vielen Bereichen, insbesondere aber beim medizinischen Personal, zahlen wir deutlich übertariflich. Im Vergleich mit unseren Wettbewerbern haben wir in Tuttlingen und Spaichingen sehr wettbewerbsfähige Vergütungsstrukturen.

Ich habe richtig verstanden, dass Dr. Kaiser regulär gekündigt hat, oder?

Der von Dr. Kaiser im Oktober 2018 unterschriebene Chefarztanstellungsvertrag wurde inzwischen einvernehmlich aufgehoben. Dr. Kaiser bleibt aber bis Anfang März als Leitender Oberarzt in Spaichingen. Dieses Dienstverhältnis endet ordentlich durch seine Kündigung zum 31. März 2019.

Welche möglichen Szenarien gibt es für Spaichingen?

Falls es um die Frage der Anschlussnutzung geht, so wird diese in Abstimmung mit der Stadt Spaichingen und der nördliche Raumschaft des Landkreises Tuttlingen in Zukunft noch zu klären sein. Unser Ziel ist ein ambulantes Gesundheitszentrum, in dem die bereits heute am Standort vorhandenen Praxen durch weitere Haus- aber auch Fachärzte ergänzt und verstärkt werden und in der sich auch der Bereich Diabetologie wiederfindet.