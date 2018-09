Einen Ort mit hübschem Ausblick für die Lektüre des Heuberger Boten haben Martin und Heidi-Magdalena Hirsch in ihren Sommerferien gefunden. „Als wir in Südtirol unseren Urlaub verbrachten, in Marlin bei Meran, lasen wir die Zeitung auf dem Balkon unserer Ferienwohnung“, berichten die beiden Spaichinger. Einen Schnappschuss davon schickten uns die Hirschs für unsere Aktion „Wo lesen Sie unsere Zeitung?“.