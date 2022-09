„Zeitenwende“ bei der Volkshochschule

Neben den Integrationskursen werden in Spaichingen auch allgemeine Deutschkurse von Niveau A1 bis Niveau B1 angeboten. Diese Kurse finden samstags oder an zwei Abenden unter der Woche statt, um Berufstätigen die Teilnahme zu ermöglichen. Die Deutschkurse beginnen Ende September und die Anmeldung ist ab 7. September möglich. Anmeldung und Beratungsgespräche unter 07424/92171; E-Mail: c.mueller@vhs-tuttlingen.de

„Zeitenwende“ ist das Semesterthema der Volkshochschule (VHS) in Stadt und Kreis Tuttlingen im Herbst/Winter 2022/23. In der VHS Spaichingen hat sich bereits im vergangenen Jahr eine „Zeitenwende“ vollzogen mit der neuen Leiterin Catherine Müller, Nachfolgerin von Clemens Schmidlin. Im ersten von ihr selbst zusammengestellten VHS-Programm gibt es einige neue Angebote wie Schauspielkurse für Erwachsene oder Kunstkurse für Kinder.

Gekommen, um zu bleiben

„Mein Plan ist erst einmal, nicht so schnell zu wechseln; ich würde gerne lange hierbleiben“, verspricht Catherine Müller künftig Kontinuität.

Nachdem die langjährige Leiterin der VHS Spaichingen, Rose Kupferschmid-Medinger, 2012 in den Ruhestand gegangen war, hatte es in den vergangenen zehn Jahren einige Wechsel in der Leitung gegeben. Strukturelle Gründe sieht Catherine Müller für den schnellen Wechsel in Spaichingen aber nicht, eher jeweils unterschiedliche persönliche Entscheidungen:

Ina Schweizer konnte sich verbessern, da sie VHS-Leiterin in Villingen-Schwenningen geworden war; Stefan Eret hat die Möglichkeit genutzt, als Berufsschullehrer wieder in den Schuldienst zurückzukehren; und Clemens Schmidlin, dessen Lebensmittelpunkt mit Familie in Stuttgart liegt, konnte mit der Leitung der VHS Calw eine heimatnähere Aufgabe finden.

Wissen schaffe udn Sinn stiften

Die in Villingen-Schwenningen wohnende Catherine Müller macht ihre Arbeit bei der VHS Spaichingen jedenfalls „viel Spaß“, da sie hier mit Menschen arbeiten kann, Wissen schaffen und „Sinn stiften“ kann.

Froh ist sie aber trotzdem, dass Katharina Bartknecht seit 29. August wieder zurück aus der Elternzeit ist und die Integrations- und Erstorientierungskurse organisiert. Diese hätten in den vergangenen Monaten doch „sehr, sehr, sehr viel Arbeit“ gemacht, die Müller aber dank der Hilfe von Margrit Winker aus der Verwaltung und dank der Unterstützung der VHS Tuttlingen, die die Abrechnungen gemacht hat, bewältigen konnte.

Auch in diesem Semester rechnet sie wieder mit vier bis fünf Integrations- und Orientierungskursen.

122 Kurse in Spaichingen

Im kommenden Semester wird es wieder insgesamt 122 Kurse in Spaichingen geben, wobei vor allem der Bereich Kreativität und Gestalten mit einigen neuen Kursen erweitert wird: So bietet Buchhändlerin Lena Grimm erstmals eine Schreibwerkstatt „Erzähl Dir Deine Geschichte“ über das biographische Schreiben und die Methoden der „integrativen Biblio- und Poesietherapie“ an. (Beschreibung im Programmheft auf Seite 63)

Ein Schauspiel-Workshop extra für Erwachsene fünf Mal mittwochs „kann für jeden ein intensives Erlebnis werden“, denkt Catherine Müller, „sich in einer Form auszuprobieren, die man im Alltag vielleicht vergessen hat.“ Außerdem helfe die Schauspierei Ängste ab- und Selbstbewusstsein aufzubauen. (Seite 64)

Stricken und Sticken

Die in Spaichingen lebende Künstlerin Angelika Karoly wird in ihrem Atelier in Rottweil keramisches Porträtmodellieren unterrichten. (Seite 64) Barbara Böttcher wiederum gibt Grundkurse im Sticken und Stricken. (Seite 65 und 66)

Kleine Künstler von sechs bis acht Jahren in der Kleinen Kunstgarage von Friedericke Schweizer sechs Mal dienstags lernen, wie Wassily Kandinsky zu malen oder wie Alberto Giacometti Figuren zu gestalten. Die Kunstgarten-Kurse von Fredericke (fünf Mal freitags) richten sich Kinder von drei bis vier Jahren in Begleitung einer/eines Erwachsenen. (Seite 73)

An zweisprachige Kinder und Jugendliche wendet sich der Kurs „Russisch lernen und schreiben“. Der Kurs führt Kinder, die Russisch sprechen, aber nicht lesen oder schreiben können, in die kyrillische Schrift ein. „Da bin ich wirklich gespannt, was passieren wird“, so Müller. (Seite 74)

Studieren für Nicht-Akademikerkinder

Der Förderung des Hochschulstudiums von Nicht-Akademikerkindern widmet sich der Verein Arbeiterkind Konstanz. Am 17. November wird der Verein in einer Online-Veranstaltung „Abi – was dann?“ aus studentischer Perspektive Tipps für das Studium geben: Ob und welches Studium ist das richtige für mich? Wie kann ich ein Studium schaffen? Wie finanzieren? (Seite 74)

Das Semesterthema „Zeitenwende“ wird mit verschiedensten aktuellen Themen bespielt (Seite 62): So spricht Prof. Dr. Martin Riedmüller am 10. Novemberber über „Künstliche Intelligenz: Was bringt die Zukunft?“, Eine Exkursion zu „Barrierefreiem Wohnungen“ geht am 8. November in eine Musterwohnung nach Schramberg.

Umgang mit Sterbenden

Ein schwieriges, aber wichtiges Thema spricht Isolde Kramer vom Hospiz am Dreifaltigkeitsberg am 26. Januar 2023 an: „Wie begleite ich meine Nahestehenden am Ende des Lebens?“ Wissen über die Bedürfnisse und Abläufe in der letzten Lebensphase kann helfen, einen Teil der Hilflosigkeit im Umgang mit Sterbenden zu nehmen.

Waldvogel nimmt neuen Anlauf

Ein weiteres neues Angebot ist das ganzheitliche Gedächtnistraining mit Sabine Hummel (zwei Mal samstags), auch für Senioren oder Menschen, die an Long Covid leiden. (Seite 63) Nach mehreren Anläufen hofft Fidelius Waldvogel mit seiner „Weihnachtlichen Stubete“ am 9. Dezember im Gymnasium endlich auf einen Auftritt in Spaichingen. (Seite 64)

Neben einer Einführung in die Welt der Smartphones (Android) an drei Abenden bietet Stefan Schuster erstmals auch eine „Smartphone Sprechstunde (Android)“ an, in der er an drei Mittwochen von Oktober bis Dezember konkrete Fragen beantwortet und Probleme löst. (Seite 73)

Und auch die beliebte Pilzwanderung wird im Herbst wieder angeboten. (Seite 62)

Das Programmheft wird am Mittwoch, 7. September mit der Wochenzeitung Südfinder an die Haushalte verteilt. Ab diesem Tag ist auch die Anmeldung zu den Kursen und Einzelveranstaltungen möglich.

