In unserem „nachhaltigen Adventskalender“ geben wir an jedem Erscheinungstag im Monat Dezember Anregungen und Ideen, wie Sie die Adventszeit und das Weihnachtsfest nachhaltig, ökologisch und auch besinnlich feiern können.

Sehr nachhaltig – und zwar in jeder Beziehung – ist dieser Geschenktipp: Schenken Sie Ihren Liebsten Zeit, so nach dem Motto „Zeit statt Zeug“: Statt uninspiriert Tee und Socken zu verpacken kann man mal dem Papa das Schneeschaufeln abnehmen oder mit der Frau ins Ballett gehen. Man kann solche Zeit-Geschenke aber auch – in Form eines Gutscheins – als Geschenk unter den Weihnachtsbaum legen. Der so Beschenkte sollte dann natürlich auch den Gutschein einlösen, damit die Geste nicht verpufft. Es gibt zwar kaum etwas Umweltfreundlicheres als ein nicht eingelöster Gutschein, aber der Zweck wird so verfehlt und die gute Absicht läuft ins Leere.